Fluminense x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes sub-20 vão a campo nesta quarta-feira (23), pela sétima rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Fluminense x América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), em compromisso válido pela sétima rodada do Campeonato Brasilerio sub-20. A partida acontece no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, e possui transmissão ao vivo do canal Fluminense Football Club, no Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

Mesmo com desfalques importantes a serviço do time profissional, o Fluminense voltou a vencer na competição e agora tenta embalar de vez no Campeonato Brasileiro Sub-20. Com sete pontos e na 14ª colocação, o Tricolor carioca aposta na boa fase de sua base mais rodada na Copa Rio e espera utilizar o fator casa para somar pontos importantes.

O América-MG, por sua vez, vive um momento de estagnação, mas também de esperança. A equipe mineira ainda busca a primeira vitória como visitante na competição e tenta se afastar da zona de rebaixamento, onde ocupa a 17ª colocação com seis pontos. Depois de um início irregular, o Coelho conseguiu se defender bem nas duas últimas rodadas, segurando empates sem gols diante de Flamengo e Red Bull Bragantino. Agora, encara o Fluminense com o objetivo de transformar solidez defensiva em resultado concreto para suspirar aliviado.