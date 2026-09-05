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Fising crava o dente nos ossos de Postecoglou no clássico; e Cristiano Ronaldo, presença ausente

Especiais e Opinião
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
J. Wissing
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Alemanha
Austrália

Uma grande partida do jovem alemão

Ninguém esperava o que Jens Wissing fez durante o clássico entre Al-Nassr e Al-Ittihad, especialmente porque a maioria das previsões apontava que o técnico do "Decano" entraria na partida com extrema cautela, preferindo recuar às suas zonas e apostar nos contra-ataques diante de uma equipe que conta com nomes ofensivos de peso. 

Mas o jovem treinador decidiu surpreender a todos e encarou o confronto com grande ousadia, apostando em uma pressão feroz e contínua desde os primeiros minutos, colocando o Al-Nassr sob real pressão e impedindo-o de construir o jogo da maneira a que estava acostumado.

Leia também: Vídeo: substituto de En-Nesyri incendeia o clássico e recompensa o técnico do Al-Ittihad

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vitinha surpreende o Al-Nassr e o atinge em cheio

    O Al-Ittihad não se limitou a pressionar o portador da bola, mas fechou a maioria das linhas de passe para os jogadores do Al-Nassr, e seus atletas conseguiram vencer um grande número de duelos individuais e recuperar a bola em zonas avançadas.

    A equipe se movimentou como um bloco único, pois, assim que perdia a bola, a pressão começava imediatamente, e com Bergwijn e Al-Ghamdi em posições avançadas e, em seguida, adentrando as zonas centrais, o Al-Nassr passou a encontrar grande dificuldade para fazer a bola circular de uma linha à outra. Por isso, não foi estranho que o "Al-Alami" fracassasse em conseguir sair jogando de forma adequada durante os primeiros 22 minutos, aproximadamente.

    A pressão do Al-Ittihad deu frutos cedo com o gol de George Ilenikhena aos quatro minutos, mas o mais importante é que o gol não foi um lance isolado do formato da partida, e sim resultado direto da superioridade imposta pelo Al-Ittihad desde o início. 

    Ilenikhena encontrou o espaço de que precisava atrás da defesa do Al-Nassr e aproveitou o adiantamento da linha defensiva e o avanço de toda a equipe para a frente, concedendo ao "Al-Amid" uma vantagem precoce que obrigou seu adversário a mudar rapidamente seus cálculos.

    E, falando de Ilenikhena, o atacante nigeriano foi a arma ideal para o plano de Faissine, pois ele domina o movimento por trás dos defensores e o aproveitamento dos espaços abertos, que é justamente o ponto pelo qual o Al-Ittihad tentou atingir o Al-Nassr. 

    E, aos 22 minutos, o jogador voltou a marcar um gol magnífico com o qual confirmou sua superioridade, tornando-se o doblete o décimo de sua carreira no geral e revelando, ao mesmo tempo, o quanto Faissine teve êxito em empregar as capacidades de seu atacante da forma correta diante de uma defesa adiantada.

    E o ataque do Al-Ittihad não se baseou apenas nas bolas diretas, mas o controle do meio-campo contribuiu para tornar mais fácil o processo de chegar ao gol do Al-Nassr. Lobbe e Mukhtar conseguiram impor sua presença dentro da zona de articulação, enquanto Bergwijn e Al-Ghamdi se moveram para as zonas centrais para criar superioridade numérica, o que levou à separação das linhas do Al-Nassr entre si e à redução dos espaços disponíveis para seus jogadores construírem um ataque organizado.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo presente e ausente: Postecoglou paga o preço

    Um dos problemas mais evidentes que surgiram no Al-Nassr esteve ligado a Cristiano Ronaldo, não apenas por seu rendimento ofensivo, mas por causa do impacto de sua presença em todo o sistema de pressão.

     Ronaldo não conseguia exercer a pressão contínua sobre os zagueiros do Al-Ittihad, algo que deu especificamente a Danilo Pereira mais espaço e tempo para receber a bola e construir o ataque desde trás, sem incômodo real. Consequentemente, o Al-Ittihad conseguiu, em mais de uma ocasião, iniciar seus ataques com tranquilidade e, em seguida, levar a bola às regiões que desejava sem enfrentar a pressão de que o Al-Nassr precisava para forçar o adversário a cometer erros.

    E é exatamente aqui que se pode descrever Ronaldo como um "presente ausente" do ponto de vista tático; sua presença em campo significava que o Al-Nassr contava com um dos atacantes mais perigosos do mundo, mas, em contrapartida, fazia o time parecer estar com um jogador a menos no processo de pressão quando a bola estava com a defesa do Al-Ittihad. 

    O problema não está no valor do jogador ou em sua capacidade de marcar gols, mas sim no fato de que a natureza da partida exigia uma pressão coletiva contínua, algo que Ronaldo não conseguia oferecer da forma necessária.

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    Postecoglou poderia ter lidado com esse problema ajustando a forma de pressão ou reduzindo os espaços entre as linhas, mas não encontrou a solução adequada no momento certo, especialmente porque o Al-Ittihad já havia conseguido marcar dois gols. 

    E, com a continuidade da superioridade do "Decano" no primeiro terço da partida, o Al-Nassr passou a ser obrigado a correr atrás do confronto em vez de controlá-lo, o que tornou a tarefa ainda mais difícil diante de um time que sabe muito bem onde estão os espaços e como pode explorá-los.

    Vincing também aproveitou de forma perfeita o avanço dos laterais do Al-Nassr, e seus jogadores recorreram a enviar bolas longas por trás deles assim que recuperavam a posse, o que deu ao Al-Ittihad amplos espaços para a transição da defesa para o ataque. 

    Esse aspecto revelou que o técnico do "Decano" não se limitou a estudar os pontos fracos do Al-Nassr, mas também tentou transformar suas armas ofensivas em pontos fracos, pois, sempre que os laterais avançavam, surgia atrás deles um novo espaço a ser explorado, e sempre que o Al-Nassr perdia a bola, o Al-Ittihad se tornava capaz de chegar ao seu gol rapidamente.

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    O Al-Nassr recupera o equilíbrio: e Vasin muda o plano

    Depois de cerca de meia hora, o Al-Nassr começou a recuperar seu equilíbrio gradualmente, e seus jogadores conseguiram lidar melhor com a pressão do Al-Ittihad, tornando-se o time mais capaz de manter a posse de bola e chegar ao terço ofensivo. 

    Essa melhora se refletiu rapidamente no placar, depois que Angelo conseguiu marcar o gol que diminuiu a diferença aos 36 minutos, dando à sua equipe um grande impulso moral e devolvendo a partida a contas mais complicadas antes do fim do primeiro tempo.

    O gol de Angelo funcionou como um sinal de que o Al-Nassr começava a encontrar soluções, e de que a manutenção da pressão do Al-Ittihad com a mesma intensidade durante toda a partida poderia abrir espaços para o adversário. Foi aqui que apareceu o outro lado da personalidade de Vissing, depois que ele não tratou sua vantagem como se fosse obrigado a continuar arriscando, mas decidiu no segundo tempo mudar a formação de sua equipe, recuando mais para trás, apoiando-se nas transições e explorando os espaços que o Al-Nassr deixaria com seu avanço em busca do empate.

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    Essa mudança tornou a partida completamente diferente no segundo tempo; o Al-Nassr passou a ser o dono da iniciativa, da posse de bola e da pressão, enquanto o Al-Ittihad se transformou em um time que defendia com um bloco mais compacto e esperava o momento certo para arrancar. 

    A ideia era clara: depois de ficar atrás por um gol, o Al-Nassr seria obrigado a empurrar um número maior de jogadores para frente e, consequentemente, surgiriam os espaços que o Al-Ittihad poderia atacar nas transições, o que permitiu a Vissing manter a vantagem no placar sem precisar arriscar.

    Ao mesmo tempo, Vissing tentou tirar proveito das características do Al-Nassr nos minutos finais colocando Youssef En-Nesyri, e concentrando-se nos cruzamentos e nas bolas dentro da área. 

    A presença do atacante marroquino era lógica diante do cenário que a partida tomou, porque o Al-Ittihad passou a ser obrigado a lidar com uma pressão contínua do Al-Nassr, enquanto En-Nesyri consegue aproveitar as bolas aéreas e se movimentar dentro da área, além de dar à sua equipe uma opção adicional nas transições e nas bolas diretas quando os espaços atrás da defesa do Al-Nassr ficassem maiores.

    Na parte final, o jovem treinador apoiou-se nas transições e deixou a posse de bola totalmente para o Al-Nassr, decidindo o confronto no fim com mérito e merecimento.

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