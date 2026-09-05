Um dos problemas mais evidentes que surgiram no Al-Nassr esteve ligado a Cristiano Ronaldo, não apenas por seu rendimento ofensivo, mas por causa do impacto de sua presença em todo o sistema de pressão.

Ronaldo não conseguia exercer a pressão contínua sobre os zagueiros do Al-Ittihad, algo que deu especificamente a Danilo Pereira mais espaço e tempo para receber a bola e construir o ataque desde trás, sem incômodo real. Consequentemente, o Al-Ittihad conseguiu, em mais de uma ocasião, iniciar seus ataques com tranquilidade e, em seguida, levar a bola às regiões que desejava sem enfrentar a pressão de que o Al-Nassr precisava para forçar o adversário a cometer erros.

E é exatamente aqui que se pode descrever Ronaldo como um "presente ausente" do ponto de vista tático; sua presença em campo significava que o Al-Nassr contava com um dos atacantes mais perigosos do mundo, mas, em contrapartida, fazia o time parecer estar com um jogador a menos no processo de pressão quando a bola estava com a defesa do Al-Ittihad.

O problema não está no valor do jogador ou em sua capacidade de marcar gols, mas sim no fato de que a natureza da partida exigia uma pressão coletiva contínua, algo que Ronaldo não conseguia oferecer da forma necessária.

Postecoglou poderia ter lidado com esse problema ajustando a forma de pressão ou reduzindo os espaços entre as linhas, mas não encontrou a solução adequada no momento certo, especialmente porque o Al-Ittihad já havia conseguido marcar dois gols.

E, com a continuidade da superioridade do "Decano" no primeiro terço da partida, o Al-Nassr passou a ser obrigado a correr atrás do confronto em vez de controlá-lo, o que tornou a tarefa ainda mais difícil diante de um time que sabe muito bem onde estão os espaços e como pode explorá-los.

Vincing também aproveitou de forma perfeita o avanço dos laterais do Al-Nassr, e seus jogadores recorreram a enviar bolas longas por trás deles assim que recuperavam a posse, o que deu ao Al-Ittihad amplos espaços para a transição da defesa para o ataque.

Esse aspecto revelou que o técnico do "Decano" não se limitou a estudar os pontos fracos do Al-Nassr, mas também tentou transformar suas armas ofensivas em pontos fracos, pois, sempre que os laterais avançavam, surgia atrás deles um novo espaço a ser explorado, e sempre que o Al-Nassr perdia a bola, o Al-Ittihad se tornava capaz de chegar ao seu gol rapidamente.