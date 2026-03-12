Fiorentina-Rakow, as notas do CM: Ndour de qualidade, Parisi em destaque. Fortini-Comuzzo combinam

CHRISTENSEN 6: seguro nas saídas e habilidoso com os pés. Um belo retorno aos gramados para o dinamarquês. Não teve chance no gol de Brunes.

FORTINI 5: não se destaca no primeiro tempo. Joga com medo e perde Makuch no gol de Brunes. Uma falha defensiva em colaboração com seu companheiro de equipe nascido em 2005.

(A partir dos 68' DODO 6,5: atento, preciso, ajuda na fase defensiva. Ganha o pênalti decisivo)

RANIERI 7: volta a ser capitão após meses. Um sinal simbólico, mas que vale como um renascimento para um jogador que passou por um período complicado. Pelo que mostra em campo, até a braçadeira se torna supérflua. A Fiorentina deveria se inspirar nele.

COMUZZO 5: tenta armar jogadas, mas esquece que sua função seria defender. Troca Brunes por Haaland, mas seria o primo. Assusta-se e deixa-o entrar no gol. Não há fim para o período negativo do jovem zagueiro central.

GOSENS 6: quase marca um belo gol com o calcanhar, mas a bola bate na trave. Lampejos do verdadeiro Gosens na desoladora noite europeia do Franchi.

(A partir dos 58' HARRISON 5,5: exausto pelo último mês intenso na Fiorentina, entra e já parece cansado. De olho na segunda-feira, seria melhor pensar em alguma alternativa. E com isso Parisi...)

FABBIAN 5,5: quanto mais o tempo passa, mais difícil fica entender sua utilidade para o jogo de Vanoli. 15 milhões e muitas dúvidas sobre o ex-jogador do Bologna.

MANDRAGORA 6: não se esforça muito: na segunda-feira há o desafio contra o Cremona e ele também é necessário. Limita-se a fazer as coisas mais simples, sem nunca arriscar a jogada. É dele a assistência para o gol de Ndour.

(A partir dos 82' FAGIOLI SV)

NDOUR 7,5: uma trajetória que reanima um Franchi desolador. Bola que entra no ângulo: muita qualidade para um rapaz que tenta acender uma luz em uma Fiorentina apagada.

PARISI 7: o melhor jogador da Fiorentina nos últimos meses. Fabregas nunca esteve tão certo quanto sobre o ex-Empoli: neste momento, ele seria titular até mesmo no seu Como. Imbatível.

PICCOLI 5,5: o jogo habitual de Piccoli. Muita luta, mas pouco mais. Nunca consegue manter a bola quando é necessário. É precisamente nestes momentos que se sente a ausência de Moise Kean. Não falta a oportunidade desperdiçada, como é habitual. Substituído no final, o Franchi murmura.

(A partir dos 82' BRASCHI SV)

FAZZINI 5: mesmo um relógio quebrado marca a hora certa duas vezes por dia. No caso de Fazzini, duas vezes são até demais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.

(A partir dos 58' GUDMUNDSSON 6,5: o pênalti o salva de uma nota insuficiente garantida. Que seja um ponto de partida, caso contrário, em Cremona haverá sérios problemas)

VANOLI 6: “Agora somos assim”, disse Vanoli na coletiva de ontem. E com um jogo fundamental como o de segunda-feira no Zini, essa vitória na recuperação é mais do que suficiente.