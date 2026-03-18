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CM Grafica Camarda Lecce

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Fiorentina, Paratici quer Camarda: o que se sabe sobre o futuro da joia do Milan

Milão: o futuro da jovem promessa Camarda é o assunto do momento: empréstimo para a Série B ou para a Fiorentina?

Francesco Camarda e um futuro ainda por escrever. Após a confusão da temporada 2024/2025 entre a Primavera, o Milan Futuro e o time principal, a jovem promessa rossonera foi emprestada no verão passado ao Lecce, com opção de compra por 3 milhões de euros e cláusula de recompra a favor dos rossoneri por 4 milhões de euros. Em termos simples, um bônus de valorização de 1 milhão por uma temporada em que o jogador nascido em 2008 acumulou 19 partidas entre a Série A e a Coppa Italia, sendo 8 como titular e 11 como reserva, com 1 gol e 1 assistência na Série A.


No dia 29 de janeiro passado, Francesco Camarda foi operado ontem no Humanitas de Rozzano (Milão): uma artroscopia no ombro direito para a reconstrução do anel glenoidal. Uma cirurgia necessária para resolver o problema no ombro, mas que mantém o atacante da seleção sub-21 fora dos gramados pelo menos até meados de abril.

  • PARATICI QUER CAMARDA NA FIORENTINA

    Camarda é sempre alvo de grandes expectativas e pressões, que o jovem já demonstrou saber suportar. O futebol italiano acompanha com interesse a evolução de um talento que pode trazer um futuro diferente também para a nossa Seleção Nacional, após os problemas dos últimos anos. Francesco mal pode esperar para voltar a campo e voltar a balançar as redes na Série A com a camisa do Lecce, antes de uma despedida que parece inevitável. Para a próxima temporada, a Fiorentina está de olho: Fabio Paratici é um grande admirador dele e pode aproveitar o excelente relacionamento com seu representante, Giuseppe Riso.


    Algumas conversas já aconteceram; a Fiorentina pensa em mudanças no ataque, que deve ver a saída de Moise Kean (embora as duas questões não estejam relacionadas). Camarda não diria “não” à Fiorentina, embora seja justo ressaltar que ainda se trata de uma discussão em fase inicial.

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  • ENIGMA PARA O MILAN

    O empréstimo de Camarda ao Lecce, um time que luta para não ser rebaixado e que marca muito poucos gols, não saiu como se esperava inicialmente e agora, para o Milan, já é hora de tomar a melhor decisão em relação a um patrimônio técnico e econômico formado internamente. Um grupo considerável sugere olhar para o Inter e seguir o exemplo do que foi feito com Pio Esposito: um empréstimo a um time com ambições de chegar ao topo da tabela.


    Segundo informações obtidas por nossa redação, a linha do Milan não muda: Camarda não está à venda a título definitivo, salvo ofertas sensacionais e irrecusáveis. Isso também por uma questão de imagem, além de uma visão de longo prazo. Sua comitiva gostaria de vê-lo já como protagonista na camisa rossonera, mas o risco é que ele fique na sombra de atacantes mais experientes. Para o Milan, o dilema é importante e deve ser resolvido com calma, mas sem cometer outros erros.

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