Fiorentina, Paratici quer Camarda: o que se sabe sobre o futuro da joia do Milan

Francesco Camarda e um futuro ainda por escrever. Após a confusão da temporada 2024/2025 entre a Primavera, o Milan Futuro e o time principal, a jovem promessa rossonera foi emprestada no verão passado ao Lecce, com opção de compra por 3 milhões de euros e cláusula de recompra a favor dos rossoneri por 4 milhões de euros. Em termos simples, um bônus de valorização de 1 milhão por uma temporada em que o jogador nascido em 2008 acumulou 19 partidas entre a Série A e a Coppa Italia, sendo 8 como titular e 11 como reserva, com 1 gol e 1 assistência na Série A.





No dia 29 de janeiro passado, Francesco Camarda foi operado ontem no Humanitas de Rozzano (Milão): uma artroscopia no ombro direito para a reconstrução do anel glenoidal. Uma cirurgia necessária para resolver o problema no ombro, mas que mantém o atacante da seleção sub-21 fora dos gramados pelo menos até meados de abril.