Como se lê no comunicado do clube viola: "A ACF Fiorentina comunica que adquiriu, a título temporário, os direitos às prestações esportivas do jogador Franco Mastantuono junto ao Real Madrid C.F.".
Calciomercato
Traduzido por
Fiorentina, Mastantuono oficial: o comunicado
A CARREIRA
A nota prossegue: "Mastantuono, nascido em Azul (Argentina) em 14 de agosto de 2007, depois de ter se formado nas categorias de base do River Plate, estreou no time principal com apenas 16 anos e, desde então, acumulou 64 partidas e 10 gols com a camisa dos “Millonarios”.
O novo jogador viola, na última temporada, com o Real Madrid, disputou 35 partidas entre La Liga, Champions League, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, marcando 3 gols.
Mastantuono, além disso, é o jogador mais jovem a ter estreado com a camisa da seleção principal da Argentina e vestiu a camisa da Albiceleste em quatro ocasiões".
A FOTO
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.