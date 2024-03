Final do Campeonato Gaúcho 2024: quando é, onde assistir, horários, premiação e mais

Confira tudo sobre a reta final do Gauchão deste ano

A decisão do Campeonato Gaúcho está se aproximando. Com as semifinais sendo disputadas, já temos o primeiro finalista do torneio definido. Comandado por Roger Machado, o Juventude conseguiu uma vaga na decisão após superar o Internacional nos pênaltis e agora espera seu adversário.

Hexacampeão estadual, o Grêmio é o atual detentor do título e está vivo na luta pelo hepta.

A seguir, a GOAL traz detalhes sobre a reta final do Campeonato Gaúcho de 2024.

