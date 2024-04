O fim do 'Neverkusen'! Como Xabi Alonso e o Bayer Leverkusen conquistaram a sua primeira Bundesliga, encerrando a dinastia do Bayern de Munique

Com muito estilo, espanhol faz história no comando de um time que lutava contra a queda quando chegou há um ano e meio

O ex-diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Reiner Calmund, certa vez disse que no mundo cruel e implacável do futebol, "Você não vale nada sem um título". E o clube dele não tinha um. Eles só tinham um apelido: 'Vicekusen'. Em inglês, porém, o Bayer era mais conhecido como 'Neverkusen' (never significa nunca), as eternas damas de honra do futebol alemão, um clube aparentemente amaldiçoado e incapaz de escapar de seu passado doloroso.

No espaço de seis temporadas ao redor da virada do século, o Leverkusen terminou como vice-campeão quatro vezes. Em 2000, eles desperdiçaram o título apesar de precisarem apenas de um empate em seu último jogo, contra o Unterhaching, um clube mais conhecido por sua equipe de bobsled. O Bayer sucumbiu à pressão novamente dois anos depois, perdendo dois de seus três últimos jogos e entregando o título da liga para o Borussia Dortmund.

O Leverkusen realmente superou todas as expectativas em 2001/02, no entanto. Uma semana após a perda da Bundesliga, sofreram uma derrota desmoralizante por 4 a 2 para o Schalke na final da Copa da Alemanha. Quatro dias depois, o Bayer foi derrotado pelo Real Madrid na final da Liga dos Campeões, que contou com um golaço de Zinedine Zidane.

O técnico Klaus Toppmöller havia pedido vinho e cigarros para celebrar após a surpreendente vitória nas semifinais contra o Manchester United, mas, em Glasgow, ele quase estava buscando analgésicos depois que uma equipe fantástica, contendo grandes jogadores como Lúcio, Michael Ballack e Zé Roberto, encerrou uma temporada sensacional de mãos vazias.

"Estou orgulhoso do que alcançamos nesta temporada, mas jogamos tão duro e nos machuca terminar sem nada", disse ele aos repórteres. "A decepção é enorme - nem sempre se recebe as recompensas que se merece no futebol, e ninguém sabe disso melhor do que nós depois do que passamos. O que aconteceu conosco é difícil de aceitar e nos deixa amargurados."

O Leverkusen terminaria em segundo lugar novamente em 2010/11, pela quinta vez na história do clube, embora, pelo menos nessa ocasião, não tenha havido um colapso devastador. No entanto, o apelido 'Neverkusen' persistiu. Tornou-se parte da cultura do time.

O Bayer continuou a produzir jogadores de qualidade inquestionável, mas o sucesso continuou sendo igualmente elusivo. "A qualidade sempre esteve presente em Leverkusen", lamentou Ballack em uma entrevista à 11Freunde, "mas sempre faltou algo". Esse algo, como se revelou, foi Xabi Alonso, que acabou de liderar o Leverkusen rumo ao seu primeiro título da Bundesliga com cinco jogos de antecedência.