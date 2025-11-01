Fim da maratona: Boxing Day encerra tradição e terá apenas uma partida no 26 de dezembro

A Premier League confirmou que apenas uma partida da primeira divisão será disputada no Boxing Day desta temporada: o confronto entre Manchester United e Newcastle, em Old Trafford. A decisão marca uma ruptura significativa com uma das tradições mais antigas do futebol inglês, que tradicionalmente colocava todos os 20 clubes em ação no dia 26 de dezembro. Desta vez, sete jogos serão realizados em 27 de dezembro, e os dois restantes, no dia 28.

A mudança incomum faz parte da programação televisiva festiva da liga, oficialmente anunciada na sexta-feira, 31 de outubro. O duelo entre United e Newcastle foi escolhido como o único jogo a ser transmitido no Reino Unido em 26 de dezembro, enquanto as demais partidas da 18ª rodada ocorrerão ao longo do fim de semana seguinte. É a primeira vez na história da Premier League que o Boxing Day contará com apenas uma partida.

Tradicionalmente, o Boxing Day é uma das datas mais aguardadas e celebradas do futebol inglês, com estádios lotados em todo o país no dia seguinte ao Natal. No entanto, a programação reduzida deste ano resulta de uma combinação entre obrigações de transmissão e a estrutura particular do calendário 2025/26, em que o dia 26 de dezembro cai em uma sexta-feira. Essas restrições logísticas e televisivas farão com que os torcedores vivenciem uma tarde festiva incomumente tranquila.