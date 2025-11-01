Fim da maratona: Boxing Day encerra tradição e terá apenas uma partida no 26 de dezembro
United e Newcastle será o único jogo no Boxing Day
A Premier League confirmou que apenas uma partida da primeira divisão será disputada no Boxing Day desta temporada: o confronto entre Manchester United e Newcastle, em Old Trafford. A decisão marca uma ruptura significativa com uma das tradições mais antigas do futebol inglês, que tradicionalmente colocava todos os 20 clubes em ação no dia 26 de dezembro. Desta vez, sete jogos serão realizados em 27 de dezembro, e os dois restantes, no dia 28.
A mudança incomum faz parte da programação televisiva festiva da liga, oficialmente anunciada na sexta-feira, 31 de outubro. O duelo entre United e Newcastle foi escolhido como o único jogo a ser transmitido no Reino Unido em 26 de dezembro, enquanto as demais partidas da 18ª rodada ocorrerão ao longo do fim de semana seguinte. É a primeira vez na história da Premier League que o Boxing Day contará com apenas uma partida.
Tradicionalmente, o Boxing Day é uma das datas mais aguardadas e celebradas do futebol inglês, com estádios lotados em todo o país no dia seguinte ao Natal. No entanto, a programação reduzida deste ano resulta de uma combinação entre obrigações de transmissão e a estrutura particular do calendário 2025/26, em que o dia 26 de dezembro cai em uma sexta-feira. Essas restrições logísticas e televisivas farão com que os torcedores vivenciem uma tarde festiva incomumente tranquila.
A Premier League explicou o motivo por trás da decisão
“A Premier League gostaria de reconhecer as circunstâncias que levaram a um número reduzido de jogos no Boxing Day nesta temporada — impactando uma tradição importante do futebol inglês”, afirmou a liga em comunicado. “Podemos assegurar que, na próxima temporada, haverá mais partidas da Premier League no Boxing Day, já que a data cairá em um sábado.”
A entidade explicou que a mudança foi motivada por obrigações contratuais previstas em seu acordo de transmissão doméstico. O contrato exige 33 rodadas de jogos nos fins de semana e cinco rodadas no meio da semana. Como o dia 26 de dezembro de 2025 cai em uma sexta-feira, apenas uma partida pôde ser realizada nessa data. Essa estrutura foi projetada para garantir equilíbrio competitivo e administrar a alta demanda de jogos durante o exigente período de inverno.
O comunicado também abordou as complexidades logísticas que afetaram a elaboração do calendário festivo. “Entendemos a importância do futebol no Boxing Day para os torcedores”, acrescentou a Premier League. “No entanto, devido às restrições de agenda e à necessidade de coordenar múltiplas competições, incluindo a Copa da Inglaterra e torneios europeus, um cronograma reduzido nesta temporada acabou sendo inevitável.”
Compromissos de transmissão afetam a tradição de longa data do Boxing Day
A decisão de realizar apenas um jogo no Boxing Day é resultado de uma combinação de desafios logísticos e compromissos de transmissão — uma verdadeira “tempestade perfeita” no calendário da Premier League. Quando o cronograma da temporada 2025/26 foi divulgado, em junho, todas as partidas da 18ª rodada estavam inicialmente marcadas para sábado, 27 de dezembro. A mudança gerou preocupação entre torcedores e clubes sobre a possível perda do valor tradicional do Boxing Day — algo que agora se confirma, com Manchester United x Newcastle sendo o único jogo no dia 26 de dezembro.
Um dos principais fatores por trás da decisão é a rígida fórmula de agendamento da Premier League. Segundo o acordo de transmissão doméstico, a liga deve oferecer 33 rodadas nos fins de semana e cinco rodadas no meio da semana ao longo da temporada. Como o Boxing Day de 2025 cairá em uma sexta-feira, apenas uma partida pôde ser designada para transmissão sem violar os termos contratuais.
A situação se complica ainda mais com as mudanças recentes no calendário da Copa da Inglaterra. A nova estrutura, implementada antes da temporada 2024/25, determinou que as quarta e quinta rodadas, além das quartas de final, sejam disputadas exclusivamente em fins de semana sem jogos da Premier League. Essa alteração apertou ainda mais o cronograma da elite inglesa, reduzindo a flexibilidade de datas para partidas remarcadas durante um inverno já tradicionalmente congestionado.
Nos bastidores, clubes expressaram preocupações sobre o impacto dessas mudanças no planejamento e na experiência dos torcedores. O Manchester United, inclusive, teria questionado a Premier League sobre o calendário de anúncios de partidas, especialmente durante o período festivo, quando viagens e compromissos familiares se tornam fatores importantes.
Apesar das frustrações, a liga confirmou que o restante do futebol inglês seguirá com sua programação habitual. A English Football League (EFL) — que engloba o Championship, a League One e a League Two — manterá uma rodada completa no Boxing Day, preservando ao menos parte da tradição mais querida do calendário esportivo britânico.
O cronograma do Boxing Day voltará ao normal no próximo ano
Enquanto os fãs da Premier League terão de se contentar com apenas uma partida neste Boxing Day, a liga prometeu restaurar um calendário mais completo na próxima temporada, quando o dia 26 de dezembro cair em um sábado. Esse agendamento permitirá o retorno de múltiplos jogos no mesmo dia, em linha com as tradições de longa data do futebol inglês. Enquanto isso, o duelo entre Manchester United e Newcastle deve atrair uma audiência televisiva massiva, sendo o único confronto da primeira divisão na data.
Olhando para o futuro, os desafios de agendamento da Premier League continuam a gerar debate. O número crescente de partidas transmitidas ao vivo — agora chegando a 270 por temporada, em comparação com 200 no ciclo anterior — reflete as crescentes demandas comerciais do futebol moderno e a busca das emissoras por maior exclusividade.
O novo acordo de transmissão doméstica, válido até 2029, também reacende discussões sobre o futuro do tradicional “blackout das 15h de sábado”. Embora a regra ainda esteja em vigor, sua possível revogação vem sendo abertamente debatida nos bastidores do futebol inglês. Caso isso aconteça, o formato e a distribuição das partidas da Premier League poderão passar por uma transformação significativa nos próximos anos.