Fim de uma era ou o início de uma saga gloriosa? O maior desafio de Arne Slot no Liverpool começa agora

Os Reds alcançaram o 20º título inglês, igualando um recorde histórico, mas ainda pairam dúvidas sobre o time transformar esse sucesso em uma dinastia

Jurgen Klopp nunca duvidou de que os remanescentes da equipe do Liverpool, que encerrou a longa espera pelo título da Premier League, ainda tinham mais uma conquista em si — e ele estava certo. Infelizmente para o técnico alemão, esse novo título veio apenas um ano após sua saída do comando.

Klopp, no entanto, ficou encantado ao ver seu sucessor, Arne Slot, conduzir o Liverpool ao 20º título inglês, igualando o recorde histórico, logo em sua primeira temporada no cargo.

E os Reds não apenas conquistaram o título — eles atropelaram. Com uma vantagem inalcançável de 15 pontos sobre o Arsenal e quatro rodadas ainda por disputar, o domínio foi absoluto. A façanha serviu apenas para reforçar que Richard Hughes, diretor esportivo do clube, e sua equipe acertaram em cheio na escolha do sucessor de Klopp.

Mais artigos abaixo

Apesar da conquista impressionante e do êxito inegável no plano de transição, muitos agora se perguntam: será esse o fim de uma era dourada em Anfield — ou o começo de uma nova dinastia?