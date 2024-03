Fim da novela? Flamengo encaminha a compra de Leo Órtiz, do Red Bull Bragantino

Depois de mais de dois meses, Rubro-Negro chega a um acordo com o time de Bragança Paulista

Depois de mais de dois meses de negociação, o Flamengo encaminhou um acordo com o Red Bull Bragantino pela contratação de Léo Ortiz. Segundo soube a GOAL, em reunião que aconteceu na última quinta-feira (29), com a presença das três partes: time carioca, dirigentes do Red Bull e o estafe do atleta, a situação foi destravada.

Esta foi, de fato, a primeira vez que dirigentes do Flamengo sentaram pessoalmente com representantes do Red Bull Bragantino para negociar. Segundo uma fonte envolvida na negociação, isso foi primordial para ajudar a destravar o negócio.