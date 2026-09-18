Filippo Galli, ex-zagueiro do Milan entre 1983 e 1996, em entrevista ao Corriere della Sera, comentou o momento atual do Milan, que vem de derrota na Europa League para o Benfica: "Me parece evidente que está atravessando um momento de dificuldade. Mesmo com a atenuante de estar em fase de construção, é um time que demonstra fragilidade e pouca segurança. É complicado, com essas premissas, propor o jogo dominante que Amorim prega".





Galli prosseguiu: "Não dá para entender por que o treinador fez uma rotação tão grande. Por um lado, é louvável que ele queira levar todos os jogadores em consideração; por outro, mudando tanto, apareceram as dificuldades e faltaram as certezas. Talvez, no médio e longo prazo, ele esteja certo, mas terá tempo? Já caíram dois treinadores na Serie A...".







