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Amorim Torino MilanGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Filippo Galli: "Amorim terá tempo? Na Serie A, dois técnicos já foram demitidos"

Milan
Rúben Amorim

Fala o ex-zagueiro do AC Milan

Filippo Galli, ex-zagueiro do Milan entre 1983 e 1996, em entrevista ao Corriere della Sera, comentou o momento atual do Milan, que vem de derrota na Europa League para o Benfica: "Me parece evidente que está atravessando um momento de dificuldade. Mesmo com a atenuante de estar em fase de construção, é um time que demonstra fragilidade e pouca segurança. É complicado, com essas premissas, propor o jogo dominante que Amorim prega".


Galli prosseguiu: "Não dá para entender por que o treinador fez uma rotação tão grande. Por um lado, é louvável que ele queira levar todos os jogadores em consideração; por outro, mudando tanto, apareceram as dificuldades e faltaram as certezas. Talvez, no médio e longo prazo, ele esteja certo, mas terá tempo? Já caíram dois treinadores na Serie A...".



  • Sobre Modric, que contra a Lazio, no Olímpico, saiu no intervalo.

    "Espero que ele tenha tido o cuidado de explicar a escolha. Nós não sabemos se isso aconteceu, de fora parece uma condenação".


    O Milan é time para brigar por vaga na Champions?

    "Pelo que está mostrando hoje, não. Precisa primeiro encontrar certezas a partir das quais recomeçar. Amorim apostou em uma estratégia que, por enquanto, não deu resultado".


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