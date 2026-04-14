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Flamengo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Filipe Luís vê Brasil favorito à Copa e exalta Carlo Ancelotti: "É um monstro"

Brasil
Luis
C. Ancelotti
Flamengo

Ex-técnico do Flamengo analisa momento da seleção e destaca impacto do treinador italiano

Demitido pelo Flamengo há pouco mais de um mês, o técnico Filipe Luís projetou o futuro da seleção brasileira durante participação em um seminário da Conmebol, nesta segunda-feira (13), e demonstrou confiança no desempenho da equipe na Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista na sede da entidade, o treinador também falou sobre os primeiros passos na nova carreira e citou referências importantes no futebol, como Diego Simeone e Pep Guardiola.

Filipe relembrou ainda sua trajetória, desde o início no futsal até a saída precoce para o futebol europeu, passando por anos de experiência fora do Brasil, antes de retornar e conquistar a Libertadores de 2019 com o Flamengo.

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  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Brasil favorito?

    Ao comentar sobre a seleção, Filipe Luís reconheceu o ambiente de desconfiança por parte da torcida, mas foi direto ao discordar do cenário.

    “As pessoas não acreditam que o Brasil possa ganhar. Mas se a gente olhar os cinco melhores do mundo hoje, temos dois: Raphinha e Vini Jr. O Brasil sempre, mesmo em momentos ruins, será um dos favoritos”, afirmou.

    O treinador também destacou a força de outras seleções, como a Argentina, e ressaltou o peso do formato da Copa do Mundo.

    “A Copa é muito curta. Uma noite boa pode te levar à glória, uma ruim pode acabar com tudo”, completou.

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  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Elogios à Ancelotti

    Filipe Luís também fez questão de exaltar o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, classificando sua chegada como um divisor de águas.

    “Eu acredito firmemente que foi o melhor que aconteceu com o nosso futebol”, disse.

    Para ele, o treinador italiano traz liderança, respeito e estabilidade a um ambiente que convive com questionamentos há anos.

    “Precisávamos de alguém grande, respeitado por todos, que tivesse controle das decisões. A chegada dele traz muitas coisas boas”, analisou.

    Filipe revelou ainda que teve a oportunidade de conversar pessoalmente com Ancelotti na sede da CBF e destacou o perfil do comandante.

    “Ele é acessível, aberto ao diálogo e carrega um legado enorme. É o maior campeão da história da Champions. A gente só precisa escutá-lo. É um monstro à frente da nossa seleção”, completou.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Passagem pelo Flamengo como treinador

    Apesar da longa experiência como jogador, Filipe Luís admitiu que o início como treinador foi mais desafiador do que imaginava.

    Segundo ele, a maior dificuldade esteve na transição entre teoria e prática, especialmente na montagem de treinamentos.

    “Eu sabia como queria que meu time jogasse, mas não sabia como fazer isso no dia a dia”, revelou.

    O treinador contou que buscou apoio em sua comissão técnica para evoluir no processo e destacou a importância de dividir responsabilidades.

    “Na primeira semana, saí quase chorando. Foi uma grande lição de humildade”, afirmou.



  • FBL-RECOPA-LANUS-FLAMENGOAFP

    Diferença entre base e profissional

    Filipe também comparou o trabalho com jogadores da base e do profissional, apontando diferenças no comportamento e na exigência dentro de campo.

    Para ele, atletas mais experientes tendem a facilitar o processo, justamente pela compreensão do jogo e da responsabilidade envolvida.

    “Os profissionais estão jogando a vida. Eles buscam informação para performar melhor. Isso torna o trabalho mais claro”, explicou.

    O treinador destacou ainda que conhecer o ambiente e o elenco foi um fator que ajudou na adaptação ao cargo.

    “Eu sabia como o grupo funcionava, o que gostava ou não. Isso fez diferença”, concluiu.

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