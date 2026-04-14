Filipe Luís vê Brasil favorito à Copa e exalta Carlo Ancelotti: "É um monstro"

Demitido pelo Flamengo há pouco mais de um mês, o técnico Filipe Luís projetou o futuro da seleção brasileira durante participação em um seminário da Conmebol, nesta segunda-feira (13), e demonstrou confiança no desempenho da equipe na Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista na sede da entidade, o treinador também falou sobre os primeiros passos na nova carreira e citou referências importantes no futebol, como Diego Simeone e Pep Guardiola.

Filipe relembrou ainda sua trajetória, desde o início no futsal até a saída precoce para o futebol europeu, passando por anos de experiência fora do Brasil, antes de retornar e conquistar a Libertadores de 2019 com o Flamengo.