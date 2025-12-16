Filho de Marcelo está perto de fazer estreia em equipe B do Real Madrid
Uma oportunidade nascida das circunstâncias
A decisão do treinador Álvaro Arbeloa foi moldada em parte por necessidade, conforme relata o jornal Marca. O Castilla entra na última partida do grupo severamente desfalcado, com nada menos que 16 jogadores indisponíveis devido a lesões, convocações internacionais, compromissos com a equipe principal e a Copa Africana de Nações. As ausências incluem uma série de nomes habituais, deixando o técnico a procurar soluções na base. Para preencher essa lacuna entra Enzo Alves, ainda no primeiro ano como jogador juvenil, mas já considerado um dos prospectos ofensivos mais promissores da base.
A convocação chega poucos dias após Enzo ter feito sua estreia europeia na Liga Jovem da Uefa contra o Olympiacos, um marco que coroou um início de temporada forte com o Juvenil A. Regularmente envolvido nas listas de jogo de Julián López de Lerma, Enzo vinha pedindo passagem em competições continentais. Com esse marco concluído, ele agora se vê próximo de jogar pelo time B do Real Madrid. Arbeloa conhece bem o atacante, já que foi ele quem deu a Enzo a possibilidade de estreiar no Juvenil A na temporada passada, e o ex-jogador espanhol pode agora oferecer outro momento decisivo ao lançá-lo no nível do Castilla. Junto com Enzo, outros jogadores jovens, incluindo Liberto, Galassi, De Almeida e Lacosta, também foram incorporados no elenco para a partida contra o Manchester City sub-21.
- Getty
Real Madrid acredita ter um talento emergente
Dentro do Real Madrid, o otimismo em torno de Enzo está crescendo. Como relatado na Espanha, suas performances com o Juvenil A têm gerado entusiasmo entre a equipe técnica e os executivos do clube, que acreditam que ele tem as ferramentas para causar um impacto significativo nos próximos anos. Aqueles que trabalham diariamente em Valdebebas falam de um jogador capaz de trazer "muita alegria" para o clube. Na temporada passada, com apenas 15 anos, Enzo estreou contra o Atlético de Madrid. Introduzido no minuto 77, ele precisou de apenas oito minutos para deixar sua marca, fornecendo uma assistência que mudou o jogo e reforçou a crença de que seu progresso não é por acaso. Em março de 2025, Enzo fez sua estreia pela seleção sub-17 da Espanha, contribuindo com um gol e uma assistência em um empate por 3 a 3 com a Áustria. Ele faz parte da academia do Real Madrid desde 2017 e está envolvido com a equipe de base da Espanha desde 2023.
Guiado pela experiência, Enzo está pronto para brilhar
Tendo como referência seu pai, Marcelo, Enzo nunca faltou exemplos de excelência, com o lendário lateral-esquerdo oferecendo orientação ao seu filho sempre que surgiam dúvidas. Em vez de se deter na velocidade de sua ascensão, ele insistiu em focar no presente, determinado a conquistar seu lugar, em vez de se aproveitar do nome que carrega.
"Como cresci com meu pai jogando futebol, sempre me pareceu perfeitamente normal", disse ele em uma entrevista à FIFA. "Vivi com ele, sempre costumava ir aos treinamentos dele, e estive cercado por jogadores de primeira linha. Não é uma questão de isso tornar as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Não sou de reclamar das coisas; sempre prefiro ser grato. É muito útil tê-lo por perto sempre que tenho uma dúvida. Ele é a pessoa ideal para recorrer. Estou muito grato por tê-lo perto de mim."
Seus ídolos abrangem gerações, desde Karim Benzema e Cristiano Ronaldo até estrelas modernas como Kylian Mbappé, Vinícius Junior e Rodrygo, com o movimento e inteligência de Benzema moldando sua própria abordagem.
"Atualmente, sou um grande fã de Kylian [Mbappé], Vinícius [Júnior] e Rodrygo, mas sempre gostei de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, desde que era criança. Mas eu tendia a focar mais no Benzema porque ele é um atacante", revelou.
- Getty Images Entertainment
Enzo poderá jogar contra o Manchester City?
Aos 16 anos, Enzo está no limiar do futebol do Castilla, carregando muitas expectativas, mas também oportunidades. Nesta terça-feira, ele pode ou não ter sua estreia, mas com certeza estará pronto se for chamado.