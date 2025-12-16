Filho de Marcelo está perto de fazer estreia em equipe B do Real Madrid

Tendo como referência seu pai, Marcelo, Enzo nunca faltou exemplos de excelência, com o lendário lateral-esquerdo oferecendo orientação ao seu filho sempre que surgiam dúvidas. Em vez de se deter na velocidade de sua ascensão, ele insistiu em focar no presente, determinado a conquistar seu lugar, em vez de se aproveitar do nome que carrega.

"Como cresci com meu pai jogando futebol, sempre me pareceu perfeitamente normal", disse ele em uma entrevista à FIFA. "Vivi com ele, sempre costumava ir aos treinamentos dele, e estive cercado por jogadores de primeira linha. Não é uma questão de isso tornar as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Não sou de reclamar das coisas; sempre prefiro ser grato. É muito útil tê-lo por perto sempre que tenho uma dúvida. Ele é a pessoa ideal para recorrer. Estou muito grato por tê-lo perto de mim."

Seus ídolos abrangem gerações, desde Karim Benzema e Cristiano Ronaldo até estrelas modernas como Kylian Mbappé, Vinícius Junior e Rodrygo, com o movimento e inteligência de Benzema moldando sua própria abordagem.

"Atualmente, sou um grande fã de Kylian [Mbappé], Vinícius [Júnior] e Rodrygo, mas sempre gostei de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, desde que era criança. Mas eu tendia a focar mais no Benzema porque ele é um atacante", revelou.