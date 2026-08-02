Ulrich Wagner
Traduzido por
Filho de Phil Collins, Mathew se junta a clube da quarta divisão alemã e dá sequência à carreira profissional
Um novo capítulo em Munique
Mathew assinou oficialmente um contrato de um ano com o 1860 Munich, segundo o Daily Mail. A transferência acontece depois de o jovem passar um período em testes no clube, onde impressionou a comissão técnica o suficiente para garantir uma vaga permanente no elenco para a próxima temporada. Nascido na Suíça, Collins não é estranho ao cenário do futebol alemão, tendo passado anteriormente pela base do Hannover 96, da Bundesliga. Sua trajetória até Munique tem sido nômade, levando-o por várias ligas da Europa Central enquanto busca se firmar no futebol profissional. Depois de sua passagem pelo Hannover, ele se transferiu para o WSG Tirol, da primeira divisão austríaca, antes de acertar com o Austria Salzburg, da segunda divisão, no verão passado.
Sua ida para o 1860 Munich representa um passo significativo, mesmo que o clube esteja na quarta divisão da pirâmide do futebol alemão. A histórica equipe, antes uma potência do futebol alemão e membro fundador da Bundesliga, foi rebaixada da 3. Liga na temporada passada não necessariamente por causa de seu desempenho em campo, mas porque não conseguiu obter uma licença necessária para a nova temporada.
- AFP
Apoio familiar e ambições profissionais
Enquanto Mathew está focado em sua carreira dentro de campo, sua trajetória familiar segue sendo alvo de grande interesse público. Seu pai, o lendário ex-baterista e vocalista do Genesis, tem sido um apoiador constante das ambições esportivas de Mathew. O ícone da música, de 75 anos, foi visto assistindo a uma das partidas de Mathew ainda em novembro. Sua meia-irmã, Lily Collins, estrela da série de sucesso da Netflix 'Emily in Paris', também manifestou apoio à mudança.
“Mat ama música, mas ama ainda mais o futebol”, disse Phil há alguns anos. “Ele tem certeza de que vai se tornar profissional. Outro dia ele disse: 'Mais cinco anos e eu vou embora.' Ele também acompanha tudo, Bundesliga, liga francesa, tudo.” Esse nível de obsessão com os aspectos táticos e globais do jogo sugere que Mathew tem a força mental necessária para encarar as divisões inferiores da Alemanha.
O peso histórico do 1860 Munique
Mathew se junta a um clube que carrega um legado de peso. O 1860 Munich foi campeão da Alemanha em 1966 e tem duas Copas da Alemanha em sua história, conquistadas em 1942 e 1964. Apesar da atual situação na quarta divisão, o clube segue sendo um dos mais apoiados do país, frequentemente atraindo públicos que rivalizam com os de equipes da elite.
A chegada do meio-campista acontece em um momento de transição para o elenco, após o rebaixamento relacionado à licença. Navegar pela Regionalliga é notoriamente difícil, com apenas um número limitado de vagas de acesso disponível para dezenas de clubes ambiciosos. No entanto, para um jogador que já passou pelas categorias de base do Hannover e pela competitividade do futebol austríaco, o desafio em Munique oferece um ambiente familiar.
- getty
Possível atrito com Harry Kane?
Curiosamente, apesar de jogar na quarta divisão, Collins ainda pode acabar dividindo o campo com algumas das maiores estrelas do mundo. Devido à estrutura da DFB-Pokal (Copa da Alemanha), ainda existe uma possibilidade matemática de que o 1860 Munique enfrente seu feroz rival local, o Bayern de Munique. Um sorteio assim criaria um fascinante "Dérbi de Munique" e poderia fazer com que Mathew jogasse contra o capitão da Inglaterra, Harry Kane.
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