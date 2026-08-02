Mathew assinou oficialmente um contrato de um ano com o 1860 Munich, segundo o Daily Mail. A transferência acontece depois de o jovem passar um período em testes no clube, onde impressionou a comissão técnica o suficiente para garantir uma vaga permanente no elenco para a próxima temporada. Nascido na Suíça, Collins não é estranho ao cenário do futebol alemão, tendo passado anteriormente pela base do Hannover 96, da Bundesliga. Sua trajetória até Munique tem sido nômade, levando-o por várias ligas da Europa Central enquanto busca se firmar no futebol profissional. Depois de sua passagem pelo Hannover, ele se transferiu para o WSG Tirol, da primeira divisão austríaca, antes de acertar com o Austria Salzburg, da segunda divisão, no verão passado.

Sua ida para o 1860 Munich representa um passo significativo, mesmo que o clube esteja na quarta divisão da pirâmide do futebol alemão. A histórica equipe, antes uma potência do futebol alemão e membro fundador da Bundesliga, foi rebaixada da 3. Liga na temporada passada não necessariamente por causa de seu desempenho em campo, mas porque não conseguiu obter uma licença necessária para a nova temporada.







