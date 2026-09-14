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Fifa libera Bergson da Silva e Brad Tapp para a Malásia antes do confronto inaugural da Copa da ASEAN contra a Indonésia
Impulso na naturalização para a Malásia
Bergson foi oficialmente liberado para representar a seleção da Malásia após cumprir o critério de cinco anos de residência no JDT desde o início de 2021. O atacante de 35 anos, nascido no Brasil, tem sido o talismã de seu clube, registrando números extraordinários de 198 gols e 35 assistências em 193 partidas por todas as competições. Sua disponibilidade representa um reforço vital para o ataque do Harimau Malaya antes de seus próximos compromissos regionais.
- AAP
Tapp reforça as opções defensivas
Na defesa, Tapp foi liberado por ascendência após a verificação confirmar que ele nunca havia feito uma partida pela seleção principal da Austrália. O zagueiro de 1,83 m e 25 anos se juntou ao JDT vindo do clube australiano Central Coast Mariners durante a janela de transferências do verão de 2026 e participou de quatro das cinco partidas da liga nesta temporada.
A FAM confirmou a elegibilidade de ambos os jogadores após receber a verificação formal do comitê relevante da entidade. Em comunicado oficial divulgado no domingo, a Federação Malaia de Futebol declarou: "A FAM informa que a FIFA confirmou que dois jogadores do JDT, Bergson e Tapp, estão aptos a representar a seleção nacional da Malásia. A FAM recebeu a confirmação após a FIFA concluir sua análise do status de elegibilidade de ambos os jogadores de acordo com as regras e regulamentos estabelecidos."
Casos de elegibilidade restantes pendentes
A FAM também confirmou que a documentação de elegibilidade de outros dois pilares do JDT, o atacante argentino Manuel Hidalgo e o zagueiro australiano Shane Lowry, segue sob análise na sede da FIFA. A entidade afirmou que ainda aguarda um veredito definitivo sobre se a dupla também será liberada para atuar pela seleção nacional. Ao abordar o processo de análise em andamento, a FAM explicou: "A situação de outros dois jogadores do JDT, Manuel Hidalgo e Shane Lowry, ainda está em processo de análise e verificação pela FIFA, e a FAM ainda aguarda uma decisão oficial da entidade máxima do futebol mundial."
- Xinhua
Campanha da Copa ASEAN começa
O técnico interino Tan Cheng Hoe, que foi nomeado pela FAM em junho de 2026 após a saída de Peter Cklamovski para o Salford City, comandará a equipe na edição inaugural da Copa da ASEAN da FIFA, em Jacarta, de 25 de setembro a 5 de outubro. A Malásia caiu no Grupo A, com uma tabela exigente contra os anfitriões da Indonésia, além de Singapura e Bangladesh. Esses confrontos cruciais testarão imediatamente o ritmo de jogo e a condição de Bergson e Tapp.
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