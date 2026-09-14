Fifa libera Bergson da Silva e Brad Tapp para a Malásia antes do confronto inaugural da Copa da ASEAN contra a Indonésia

Na defesa, Tapp foi liberado por ascendência após a verificação confirmar que ele nunca havia feito uma partida pela seleção principal da Austrália. O zagueiro de 1,83 m e 25 anos se juntou ao JDT vindo do clube australiano Central Coast Mariners durante a janela de transferências do verão de 2026 e participou de quatro das cinco partidas da liga nesta temporada.

A FAM confirmou a elegibilidade de ambos os jogadores após receber a verificação formal do comitê relevante da entidade. Em comunicado oficial divulgado no domingo, a Federação Malaia de Futebol declarou: "A FAM informa que a FIFA confirmou que dois jogadores do JDT, Bergson e Tapp, estão aptos a representar a seleção nacional da Malásia. A FAM recebeu a confirmação após a FIFA concluir sua análise do status de elegibilidade de ambos os jogadores de acordo com as regras e regulamentos estabelecidos."