+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-BRA-SANTOS-CRUZEIROAFP
Joaquim Lira Viana

Fica no Santos ou vai embora? Neymar fala sobre futuro após fim do Brasileirão 2025

Após partida contra o Cruzeiro que garantiu a vaga do Peixe na Série A e na Copa Sul-Americana de 2026, o craque abordou seus próximos passos no clube

Em um final de campeonato cheio de emoções, o Santos permaneceu na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e ainda garantiu vaga para a Sul-Americana de 2026, cenário que poucos acreditavam antes de Juan Pablo Vojvoda assumir o comando do Peixão. Nas últimas seis partidas, foram quatro vitórias e dois empates (sendo que o Santos ganhou por 3 a 0 nos três jogos mais recentes), recorde que tirou o time da zona de rebaixamento e possibilitou que se classificassem para uma competição continental após três anos sem participar. 

No fim do jogo, Neymar, que teve grande participação na virada de chave do Santos nesta reta final de temporada, falou sobre seu futuro e confirmou que passará por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo nas férias. O craque tem contrato com o Santos até 31 dezembro de 2025.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O que Neymar disse?

    "A gente foi coroado com a Sul-Americana por tudo que fizemos nos últimos jogos, era o que eu esperava desde o começo. Jogamos nosso futebol, enfrentamos as melhores equipes do campeonato e fizemos pontos. O Santos merece muito mais, estar no topo sempre. 

    Vim para isso, para tentar ajudar da melhor maneira possível. Foram semanas difíceis para mim. Meu mental foi para o zero. Agradeço quem esteve comigo para me reerguer. Se não fossem elas, jamais estaria jogando esses jogos. E [agradecer] a Deus. Essas lesões, esse problema no joelho. Agora é descansar. E depois vamos fazer essa cirurgia no joelho", disse Neymar.

    Quando perguntado se ele planeja ficar no Santos em 2026, o camisa 10 afirmou: "Não sei. Pedi para que esperassem esses jogos, agora quero descansar uma semana, esquecer futebol. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar."


    • Publicidade
  • FBL-BRA-SANTOS-CRUZEIROAFP

    O impacto de Neymar no Santos em 2025

    Desde sua chegada em fevereiro de 2025, Neymar sofreu com diversos problemas por lesão, mas conseguiu uma boa sequência nessa reta final de temporada e ajudou o Santos a garantir a permanência no Brasileirão de 2026. Ao todo, o camisa 10 marcou 11 gols e deu quatro assistências em 28 partidas disputadas, contando com o Campeonato Brasileiro e o Paulistão 2025. Ele só ficou atrás de Álvaro Barreal — que balançou a rede nove vezes — em gols marcados no Brasileirão, mesmo com 14 jogos a menos. 

    Recentemente, Neymar marcou seu primeiro hat-trick em três anos contra o Juventude, fora de casa, partida que ajudou o Santos a chegar na última rodada com menor pressão de rebaixamento. Agora, o craque deve descansar neste fim de ano e decidir onde jogará no ano de 2026 — e sempre de olho na Copa do Mundo.