Fica no Santos ou vai embora? Neymar fala sobre futuro após fim do Brasileirão 2025

Em um final de campeonato cheio de emoções, o Santos permaneceu na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e ainda garantiu vaga para a Sul-Americana de 2026, cenário que poucos acreditavam antes de Juan Pablo Vojvoda assumir o comando do Peixão. Nas últimas seis partidas, foram quatro vitórias e dois empates (sendo que o Santos ganhou por 3 a 0 nos três jogos mais recentes), recorde que tirou o time da zona de rebaixamento e possibilitou que se classificassem para uma competição continental após três anos sem participar.

No fim do jogo, Neymar, que teve grande participação na virada de chave do Santos nesta reta final de temporada, falou sobre seu futuro e confirmou que passará por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo nas férias. O craque tem contrato com o Santos até 31 dezembro de 2025.