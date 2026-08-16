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Festa catalã: Barcelona exibe seu poderio ao golear o Basel

Basel x Barcelona
Basel
Barcelona
Amistosos de clubes
H. Abdelkarim
L. Yamal
Suíça
Espanha
Egito

O Barcelona conquistou uma importante vitória sobre o Basel, da Suíça, pelo placar de 5 a 2, na noite deste domingo, como parte de sua preparação para a nova temporada.

Os cinco gols do Barça foram marcados por Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal e Bernal, autor de dois gols.

O jornal Mundo Deportivo destacou os principais lances da partida, na qual o Barcelona não demorou a impor seu domínio ao jogo. Nos dez primeiros minutos, ameaçou o gol do Basel pelas pontas, depois de Gordon e Adeyemi criarem algumas jogadas perigosas.

Espart também tentou marcar com um chute da entrada da grande área, mas a bola passou por cima do travessão.

Com o passar do tempo, o Basel conseguiu reduzir o perigo dos ataques da equipe visitante e chegou perto de abrir o placar por meio de Aaron Maluda.

Mas, no momento em que o Basel vivia sua melhor fase, veio o gol do Barcelona: Raphinha lançou um cruzamento na segunda trave, e Adeyemi não hesitou em aproveitá-lo, chutando com o pé esquerdo para dentro das redes.

Antes do fim do primeiro tempo, Raphinha e Fermín tiveram duas oportunidades de marcar, mas não as aproveitaram, e o Barcelona pagou o preço por isso.

Poucos instantes depois, Doucouré aproveitou um afastamento errado da defesa do Barcelona e mandou a bola para as redes, marcando o gol de empate e acendendo a alegria da torcida.

  • imago-sport-1081163328.jpgSports Press Photo

    Hamza Abdelkarim recoloca o Barcelona na frente

    Após o intervalo, o técnico Hansi Flick fez várias mudanças com o objetivo de distribuir os minutos de jogo, mantendo Joan García, Eric García, Baldé e Gordon no banco de reservas e colocando em seus lugares Szczesny, Koundé, Peque e Hamza Abdelkarim, além de deslocar Raphinha para a posição de ponta-esquerda.

    As mudanças deram frutos rapidamente, já que o primeiro ataque do Barcelona no segundo tempo resultou no segundo gol, marcado por Hamza Abdelkarim.

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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal rouba a cena

    Lamine Yamal rouba a cena

    O gol de Hamza deu muita tranquilidade ao Barcelona, e os torcedores passaram a esperar apenas por uma coisa: a entrada de Lamine Yamal.

    Yamal havia recebido grandes ovações da torcida durante o aquecimento e teve uma calorosa recepção ao entrar em campo aos 65 minutos, ao lado de Dani Olmo.

    Depois disso, também entraram Cubarsí, Bryan Fariñas, Bessié e Ibrahima Toncará.

    A dez minutos do fim da partida, Koundé sofreu falta dentro da área, e o Barcelona ganhou um pênalti, convertido com sucesso por Lamine Yamal.

    A torcida comemorou o gol, mas a partida ainda não havia acabado, pois Olaigbe conseguiu marcar o segundo gol do Basel de pênalti, assinalado após um lance de Fariñas.

    Mas o Barcelona respondeu novamente, com dois gols seguidos marcados por Bessié.

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