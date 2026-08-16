O Barcelona conquistou uma importante vitória sobre o Basel, da Suíça, pelo placar de 5 a 2, na noite deste domingo, como parte de sua preparação para a nova temporada.

Os cinco gols do Barça foram marcados por Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal e Bernal, autor de dois gols.

O jornal Mundo Deportivo destacou os principais lances da partida, na qual o Barcelona não demorou a impor seu domínio ao jogo. Nos dez primeiros minutos, ameaçou o gol do Basel pelas pontas, depois de Gordon e Adeyemi criarem algumas jogadas perigosas.

Espart também tentou marcar com um chute da entrada da grande área, mas a bola passou por cima do travessão.

Com o passar do tempo, o Basel conseguiu reduzir o perigo dos ataques da equipe visitante e chegou perto de abrir o placar por meio de Aaron Maluda.

Mas, no momento em que o Basel vivia sua melhor fase, veio o gol do Barcelona: Raphinha lançou um cruzamento na segunda trave, e Adeyemi não hesitou em aproveitá-lo, chutando com o pé esquerdo para dentro das redes.

Antes do fim do primeiro tempo, Raphinha e Fermín tiveram duas oportunidades de marcar, mas não as aproveitaram, e o Barcelona pagou o preço por isso.

Poucos instantes depois, Doucouré aproveitou um afastamento errado da defesa do Barcelona e mandou a bola para as redes, marcando o gol de empate e acendendo a alegria da torcida.