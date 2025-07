Ferroviário x Sousa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviário e Sousa se enfrentam neste sábado (5), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 11ª rodada do Grupo A3 da Série D 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Metrópoles no YouTube (confira a programação completa).

Na briga pela classificação para a próxima fase da Série D, o Ferroviário busca reencontrar o caminho da vitória após empatar com o Treze por 1 a 1 e ser derrotado pelo América-RN por 3 a 2 nos dois últimos jogos. No momento, a equipe ocupa a quarta posição, com 13 pontos.

Já o Sousa, em sexto lugar, com 10 pontos, vem de vitória sobre o Horizonte FC por 3 a 1. Em 10 jogos disputados na Série D, o time registra três vitórias, um empate e seis derrotas. Aproveitamento de 33%.