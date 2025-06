Ferroviário x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Após o 3 a 1 do Santa sobre o Tubarão da Barra na última rodada, as equipes se reencontram no início do segundo turno

Ferroviário e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (8), às 17h30 (horário de Brasília), pela oitava rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, com transmissão ao vivo e com imagens da TV Ferrão, canal oficial do clube cearense no YouTube (clique aqui e confira a programação completa).

O duelo terá torcida única dos mandantes, em decorrência de um ataque ao ônibus do Ferroviário no último confronto entre as equipes, válido pela sétima rodada. O Tubarão da Barra ocupa a quarta colocação do Grupo A3, com nove pontos, somando três vitórias e quatro derrotas. A equipe cearense venceu todos os seus jogos em casa até aqui, contra América-RN, Horizonte e Santa Cruz-RN.

O Santa Cruz lidera o grupo com 19 pontos dos 21 possíveis até o momento, com seis vitórias e um empate. Já são quatro triunfos consecutivos, que deixam o clube bem encaminhado para a próxima fase. O Tricolor é o único invicto da chave e, na classificação geral da competição, aparece como o segundo melhor pontuador, atrás apenas do ASA, que tem 22 pontos em oito jogos.

No confronto anterior, o Santa Cruz venceu por 3 a 1, com gols de Thiaguinho (2) e Geovany, enquanto Kevin Rivas descontou para o Ferrão. Nos últimos seis jogos entre os clubes, foram duas vitórias para cada lado e dois empates.