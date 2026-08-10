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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

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Ferran Torres-PSG, sinal verde próximo: oferta de 50 milhões ao Barcelona

PSG
Mercado da bola
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F. Torres

PSG perto de contratar o atacante que decidiu a final da Copa do Mundo

Ferran Torres está cada vez mais perto de se tornar um novo jogador do Paris Saint-Germain. O clube francês, de fato, formalizou uma oferta ao Barcelona de cerca de 50 milhões de euros, aproximando-se sensivelmente do fechamento da operação.


A negociação entre os dois clubes, segundo Marca, já está em fase avançada e o sinal verde pode sair em breve. Para facilitar a transferência, há também a posição do jogador: Torres, autor do gol com o qual a Espanha venceu a Copa do Mundo na final contra a Argentina, já teria chegado há algum tempo a um acordo de princípio com o PSG, pronto para recebê-lo e lhe dar um papel importante no setor ofensivo.


  • A situação contratual é decisiva

    O que pesa na avaliação do atacante espanhol é, sobretudo, a situação contratual. O contrato com o Barcelona, de fato, está perto do fim (30 de junho de 2027), fator que contribuiu para manter o valor do passe em uma cifra considerada acessível pelo Paris Saint-Germain.


    O Barça, por sua vez, se prepara para se despedir de um de seus atacantes e embolsar uma quantia significativa para reinvestir no mercado. Para o PSG, por outro lado, a operação representa a oportunidade de acrescentar qualidade e versatilidade ao seu setor ofensivo. Ainda restam os últimos detalhes a serem ajustados entre os clubes, mas o caminho para Paris de Ferran Torres agora parece traçado.




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