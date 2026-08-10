Ferran Torres-PSG, sinal verde próximo: oferta de 50 milhões ao Barcelona

Ferran Torres está cada vez mais perto de se tornar um novo jogador do Paris Saint-Germain. O clube francês, de fato, formalizou uma oferta ao Barcelona de cerca de 50 milhões de euros, aproximando-se sensivelmente do fechamento da operação.





A negociação entre os dois clubes, segundo Marca, já está em fase avançada e o sinal verde pode sair em breve. Para facilitar a transferência, há também a posição do jogador: Torres, autor do gol com o qual a Espanha venceu a Copa do Mundo na final contra a Argentina, já teria chegado há algum tempo a um acordo de princípio com o PSG, pronto para recebê-lo e lhe dar um papel importante no setor ofensivo.



