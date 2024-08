Fernando Seabra perde prestígio e balança no Cruzeiro

Sequência negativa incomoda nos bastidores, e o técnico Fernando Seabra pode deixar o cargo ainda nesta semana

A sequência negativa do Cruzeiro em agosto pode culminar na queda de Fernando Seabra. O treinador perdeu prestígio nos bastidores da Toca da Raposa II, e uma saída não está descartada, como soube a GOAL.

Há uma ala da diretoria que é favorável à demissão do técnico no clube. Este grupo entende que o treinador não tem clima para seguir na Toca da Raposa II por causa do desempenho recente. Nos últimos seis jogos, foram três derrotas, dois empates e apenas um triunfo.

Em que pese o desejo de parte da cúpula, há ao menos dois nomes influentes no departamento de futebol que defendem a manutenção do treinador. Os jogos contra Internacional e Atlético-GO serão tratados como decisivos para o futuro de Seabra.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!