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Federico Chiesa segue lesionado, e o Liverpool escuta ofertas

F. Chiesa
Mercado da bola
Liverpool

O atacante italiano, que desfalcou a equipe na partida contra o Newcastle por lesão, está na lista de saídas

A mesma velha história, sempre a mesma história. Federico Chiesa perdeu a primeira partida oficial do Liverpool, a estreia no campeonato no campo do Newcastle, e também não estará em campo amanhã contra o Nottingham Forest, na primeira de 2026-27 em Anfield. O motivo? Uma lesão, palavra que o ex-Fiorentina e Juventus conhece muito bem. A confirmação veio do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, na entrevista coletiva pré-jogo: "Não estará à disposição, no amistoso contra o Como ele sentiu algo nas costas. É uma pequena lesão muscular, contra o Forest não estará".

  • Está à venda, problema salarial

    Se não houver complicações, Chiesa deve voltar a treinar com o grupo na próxima semana, mas até 1º de setembro não há certezas sobre seu futuro. Segundo o Daily Mail o Liverpool decidiu ouvir ofertas pelo atacante da Itália, que na Inglaterra, desde que chegou em definitivo da Juventus, em agosto de 2024, em troca de 12 milhões de euros mais 3 milhões em bônus, nunca convenceu, prejudicado por problemas musculares. A saída de Salah não mudou a hierarquia, e hoje Chiesa está atrás até mesmo do jovem Rio Ngumoha. Além disso, a chegada de Barcola, do Paris Saint-Germain, que se soma à de Munoz, do Osasuna, corre o risco de reduzir ao mínimo o pouco espaço. Pelo Liverpool, ao qual está vinculado por um contrato que vai até 2028, ele pode sair em definitivo por um valor próximo de 15 milhões de euros. O problema, para quem quiser contratá-lo, é o salário, cerca de 8,5 milhões de euros brutos.


    • Publicidade

  • Chiesa se perdeu em Anfield. A versão vista na Euro 2021 é uma lembrança distante e, aos 28 anos (em 25 de outubro, vai completar 29), chegou a hora de mudar de ares, recomeçar, para o bem dele e da Itália, recusada duas vezes com Gattuso como técnico da seleção. Depois da pré-temporada (com gol no amistoso contra o Sunderland), esperava maior consideração, mas mesmo com o basco no banco a música não mudou. Permanecer no Liverpool significa viver outra temporada só assistindo: ele não pode se dar a esse luxo. Os rumores sobre a Inter, por enquanto, não encontram confirmações, mas um retorno à Itália não deve ser descartado de antemão.

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