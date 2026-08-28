Se não houver complicações, Chiesa deve voltar a treinar com o grupo na próxima semana, mas até 1º de setembro não há certezas sobre seu futuro. Segundo o Daily Mail o Liverpool decidiu ouvir ofertas pelo atacante da Itália, que na Inglaterra, desde que chegou em definitivo da Juventus, em agosto de 2024, em troca de 12 milhões de euros mais 3 milhões em bônus, nunca convenceu, prejudicado por problemas musculares. A saída de Salah não mudou a hierarquia, e hoje Chiesa está atrás até mesmo do jovem Rio Ngumoha. Além disso, a chegada de Barcola, do Paris Saint-Germain, que se soma à de Munoz, do Osasuna, corre o risco de reduzir ao mínimo o pouco espaço. Pelo Liverpool, ao qual está vinculado por um contrato que vai até 2028, ele pode sair em definitivo por um valor próximo de 15 milhões de euros. O problema, para quem quiser contratá-lo, é o salário, cerca de 8,5 milhões de euros brutos.



