Parece que o Al-Ittihad está encerrando um dos períodos mais empolgantes de sua história recente, depois que os traços da "campanha francesa" liderada por Karim Benzema começaram a desaparecer gradualmente, dando lugar a um projeto completamente diferente, baseado na força coletiva e na disciplina tática, longe da ideia de construir o time em torno de grandes nomes mundiais.
A história começou quando Benzema chegou ao Al-Ittihad, e sua presença não foi tratada apenas como a contratação de um astro, mas fez parte de um projeto maior que visava remodelar o time e contratar uma série de nomes que carregavam claramente o cunho francês.
Laurent Blanc assumiu o comando técnico, enquanto Moussa Diaby e Houssem Aouar se juntaram ao elenco, ao lado de N'Golo Kanté, completando os traços de um time que dependia em grande parte da escola francesa dentro e fora de campo.
As contratações não pararam por aí, pois o Al-Ittihad também reforçou suas fileiras com o holandês Steven Bergwijn e o português Danilo Pereira, um dos nomes conhecidos no Paris Saint-Germain, transformando o "Decano" em um time que possuía uma mistura de estrelas e experiência europeia, o que o ajudou a recuperar seu prestígio e voltar aos pódios de premiação.