Em contrapartida, o Al-Ittihad apresenta atualmente uma identidade técnica mais rígida sob o comando do jovem treinador Jens Vissing, que parece querer construir uma equipe baseada no sistema antes do indivíduo, e no compromisso coletivo antes dos grandes nomes.

O treinador alemão não parece ser do tipo que concede privilégios a qualquer jogador por causa de seu nome; pelo contrário, foca na execução das funções, na disciplina e na movimentação dentro de um único sistema, algo que se reflete em suas palestras técnicas e em suas decisões rigorosas, nas quais o interesse do grupo se torna a primeira prioridade.

Essa filosofia pode ser radicalmente diferente do Al-Ittihad que a torcida conheceu no período da "campanha francesa", mas, ao mesmo tempo, carrega uma lógica esportiva clara; a equipe não precisa apenas de grandes nomes, mas de jogadores capazes de se comprometer com a mesma ideia durante os 90 minutos, especialmente em um campeonato que exige continuidade e força física e tática.

O que chama a atenção é que Vissing parece disposto a fazer concessões para consolidar seu método, mesmo que o preço seja abrir mão de nomes que anteriormente eram considerados alguns dos principais astros da equipe.

Isso confere ao seu projeto uma personalidade clara desde o início, mas, ao mesmo tempo, o coloca sob enorme pressão, pois a torcida não vai lidar com os resultados sob critérios diferentes, por melhor que seja a ideia.

Com Vissing, o Al-Ittihad havia conseguido uma vitória brilhante sobre o Al-Jazira, dos Emirados, por 4 a 1 no play-off da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, empatou na primeira partida da Roshn League contra o Al-Khaleej por 1 a 1 e, na sequência, venceu o Al-Qadsiah por 1 a 0 e o Al-Hazem por 3 a 2, além de superar o Al-Najma por 3 a 0 pela Copa do Rei.