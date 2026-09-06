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F1 Grand Prix of ItalyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

F1, Antonelli faz história em Monza: vence largando em 19º lugar

Ferrari vai mal no GP da Itália

Vinte e seis ultrapassagens para uma das vitórias mais incríveis da história da F1. Andrea Kimi Antonelli escreveu mais uma página excepcional de sua temporada 2026 ao vencer o GP da Itália largando do fundo do grid.


Kimi Antonelli, de Mercedes, triunfa no Grande Prêmio da Itália, em Monza, 60 anos depois de Scarfiotti, 60 anos depois da última vez de um italiano. Kimi grita de alegria e se emociona quando cruza a linha de chegada: "Parece um sonho, é loucura". O piloto italiano de 20 anos amplia sua liderança no topo da classificação do Mundial.


  • Em Monza, Russell termina em segundo, Verstappen em terceiro. Decepção da Ferrari: Hamilton é sexto, e Leclerc vai para o muro após três voltas

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  • "Estou felicíssimo, nunca teria pensado em estar aqui hoje. Este é um sonho que se realiza", disse um emocionado Kimi. "Ir para a brita no fim? Foi assustador, mas consegui me recuperar. Ter os pneus mais novos do que os de Russell foi importante para impor o ritmo", foram as palavras de Antonelli.

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