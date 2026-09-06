Vinte e seis ultrapassagens para uma das vitórias mais incríveis da história da F1. Andrea Kimi Antonelli escreveu mais uma página excepcional de sua temporada 2026 ao vencer o GP da Itália largando do fundo do grid.





Kimi Antonelli, de Mercedes, triunfa no Grande Prêmio da Itália, em Monza, 60 anos depois de Scarfiotti, 60 anos depois da última vez de um italiano. Kimi grita de alegria e se emociona quando cruza a linha de chegada: "Parece um sonho, é loucura". O piloto italiano de 20 anos amplia sua liderança no topo da classificação do Mundial.



