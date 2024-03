Ex-técnico do Cruzeiro foi sugerido ao Atlético-MG antes de acordo com Gabriel Milito

Galo tinha negociação encaminhada com o argentino de 43 anos e esfriou as tratativas pela contratação do antigo comandante do arquirrival

O técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atualmente no Real Valladolid, da Espanha, foi sugerido ao Atlético-MG antes do acordo com Gabriel Milito, como soube a GOAL. O intermediário Anderson Nassrala foi quem tentou costurar a ida do uruguaio à Cidade do Galo — o empresário foi quem participou da contratação de Jorge Sampaoli pelo clube em 2020.

O nome até agradou nos bastidores, mas o Atlético já tinha acordo encaminhado com o argentino Gabriel Milito, de 43 anos. O novo técnico do Galo assinou contrato até dezembro de 2025 e chegou ao clube ao lado de quatro integrantes: o auxiliar técnico Leandro Ávila, o preparador físico Sergio Di Bartolo, o analista de desempenho Juan Manuel Cortes e o psicólogo Patricio Morales.

O anúncio do novo treinaor do Galo foi feito na manhã desse domingo (24), mas desde sexta-feira (22), as negociações estavam bem avançadas para a chegada do comandante argentino ao clube, restando apenas a assinatura do compromisso.

Mais artigos abaixo