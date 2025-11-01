Ex-Liverpool reinicia carreira na oitava divisão para recuperar "alegria" de jogar futebol

Confirmando sua chegada, o Sittingbourne divulgou um comunicado entusiasmado celebrando a contratação e destacando o papel do clube no retorno de Jordon Ibe:

“Estamos orgulhosos em anunciar que o Sittingbourne FC foi confiado com o apoio a Jordon Ibe em sua jornada para redescobrir a alegria do futebol. Após discussões entre Jordon, seu agente e o clube, ficou acordado que o Sittingbourne oferece o ambiente ideal, com nossos sucessos recentes e forte cultura de equipe, para ajudá-lo a prosperar novamente. Jordon foi influenciado por muitas coisas positivas que ouviu sobre o clube e acredita que este é o lugar perfeito para reconstruir o momento e mostrar seu talento. Estamos encantados em participar para ajudá-lo a voltar ao lugar que lhe pertence no jogo.”

A diretoria do Sittingbourne expressou confiança de que a experiência de Ibe na Premier League e sua liderança agregarão qualidade e profissionalismo ao vestiário, enquanto o clube busca subir na tabela após um início de campanha irregular. Atualmente em nono lugar na Isthmian League South East Division, os Brickies acreditam que a chegada de Ibe pode fornecer a faísca necessária para reacender suas esperanças de promoção.