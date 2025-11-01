Ex-Liverpool reinicia carreira na oitava divisão para recuperar "alegria" de jogar futebol
Jordon Ibe junta-se ao Sittingbourne, da oitava divisão inglesa
Jordon Ibe assinou com o Sittingbourne, marcando o nono clube de sua carreira e mais um capítulo em uma trajetória marcada por promessas, reveses e perseverança. Aos 29 anos, o ponta se junta ao time de Kent após deixar o Hungerford Town, que atua um nível acima na pirâmide do futebol inglês. Sua mais recente mudança acontece depois que uma proposta de transferência para o Umea, da segunda divisão sueca, fracassou no verão europeu devido a problemas com a permissão de trabalho, deixando-o ansioso para voltar a jogar futebol regularmente na Inglaterra.
- Getty
Sittingbourne pode ajudar Ibe a 'redescobrir a alegria do futebol'
Confirmando sua chegada, o Sittingbourne divulgou um comunicado entusiasmado celebrando a contratação e destacando o papel do clube no retorno de Jordon Ibe:
“Estamos orgulhosos em anunciar que o Sittingbourne FC foi confiado com o apoio a Jordon Ibe em sua jornada para redescobrir a alegria do futebol. Após discussões entre Jordon, seu agente e o clube, ficou acordado que o Sittingbourne oferece o ambiente ideal, com nossos sucessos recentes e forte cultura de equipe, para ajudá-lo a prosperar novamente. Jordon foi influenciado por muitas coisas positivas que ouviu sobre o clube e acredita que este é o lugar perfeito para reconstruir o momento e mostrar seu talento. Estamos encantados em participar para ajudá-lo a voltar ao lugar que lhe pertence no jogo.”
A diretoria do Sittingbourne expressou confiança de que a experiência de Ibe na Premier League e sua liderança agregarão qualidade e profissionalismo ao vestiário, enquanto o clube busca subir na tabela após um início de campanha irregular. Atualmente em nono lugar na Isthmian League South East Division, os Brickies acreditam que a chegada de Ibe pode fornecer a faísca necessária para reacender suas esperanças de promoção.
Jordon Ibe: De talento em ascensão do Liverpool a estrela em declínio
A transferência de Jordon Ibe para o Sittingbourne adiciona mais um capítulo intrigante a uma carreira que começou repleta de promessa. Revelado aos 15 anos pelo Wycombe Wanderers, ele ingressou na academia do Liverpool em 2011 e rapidamente foi apontado como um dos talentos ofensivos mais brilhantes da Inglaterra. Durante seu tempo em Anfield, o ponta disputou 58 partidas, marcando quatro gols e distribuindo sete assistências, destacando-se pela velocidade e objetividade em campo.
Seu potencial levou o Bournemouth a desembolsar £15 milhões por sua contratação em 2016 — uma quantia significativa para um jogador ainda em desenvolvimento. No entanto, seu período de quatro anos com os Cherries foi marcado por altos e baixos. Apesar de exibir lampejos de talento, Ibe teve dificuldades para se firmar como titular regular e acabou deixando o clube em 2020, após 92 aparições em todas as competições. Passagens por Derby County e pelo Adanaspor, da Turquia, vieram em seguida, antes de ele gradualmente migrar para o futebol semiprofissional inglês, atuando por Ebbsfleet United, Hayes & Yeading e, mais recentemente, Hungerford Town.
Ex-jogador sub-21 da Inglaterra, Ibe também tem sido transparente sobre suas lutas com a saúde mental, relatando episódios de depressão e sua busca por estabilidade dentro e fora de campo. O ambiente acolhedor em Sittingbourne pode ser exatamente o que ele precisa para reconstruir a confiança e redescobrir a paixão pelo futebol.
- Getty
Estreia pelo Sittingbourne
Ibe fez sua estreia pelo Sittingbourne no sábado (01), saindo do banco de reservas na vitória por 4 a 3 sobre o Croydon — um passo simbólico em seu tão aguardado ressurgimento. O novo clube do atacante, que terminou a última temporada na segunda colocação, mas foi derrotado na final dos play-offs pelo Burgess Hill Town, busca mais uma tentativa de promoção neste ano, após também alcançar as quartas de final do Troféu FA em sua melhor campanha da história. A comissão técnica deve integrá-lo gradualmente ao elenco, considerando sua recente falta de ritmo competitivo, mas sua simples presença já é vista como um impulso moral capaz de inspirar os companheiros e motivar os jogadores mais jovens do grupo.