O ex-meio-campista da Inter de Milão e da Roma, Radja Nainggolan, agora no clube belga Lokeren, nunca escondeu sua antipatia por Martinez. A última explosão do meio-campista ocorreu durante uma entrevista com o criador de conteúdo Junior Vertongen, no YouTube, onde ele acusou o treinador espanhol de acabar com sua carreira na seleção belga sem motivo válido.

"Eu não tive o impacto que poderia ter tido, mas isso não foi só culpa minha," disse Nainggolan. "[Marc] Wilmots não me colocou como titular na Eurocopa de 2016, mas eu me provei lá. Então Martinez chegou e me descartou sem explicação. Os motivos dele eram uma besteira. Na minha visão, ele não é um especialista em futebol e é um treinador muito fraco."

O jogador de 36 anos insistiu que a Bélgica poderia ter conquistado grandes honras se a federação tivesse escolhido um líder mais forte. "Se a Bélgica tivesse investido em um bom técnico apenas uma vez, poderíamos ter vencido troféus", disse ele.

O maior feito esportivo da Bélgica foi uma medalha de ouro nas Olimpíadas em 1920. Desde então, a nação não conseguiu conquistar nem uma Eurocopa nem uma Copa do Mundo, um fracasso que frustrou muitos que faziam parte da geração de ouro. Eles terminaram em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, mas desde então estão em declínio, com o próprio Nainggolan se aposentando da seleção após o torneio na Rússia.