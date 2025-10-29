Ex-comandado detona treinador de Cristiano Ronaldo em Portugal: "Quem diz que é bom técnico não entende nada de futebol"
- Getty Images Sport
Nainggolan reacende antiga rivalidade
O ex-meio-campista da Inter de Milão e da Roma, Radja Nainggolan, agora no clube belga Lokeren, nunca escondeu sua antipatia por Martinez. A última explosão do meio-campista ocorreu durante uma entrevista com o criador de conteúdo Junior Vertongen, no YouTube, onde ele acusou o treinador espanhol de acabar com sua carreira na seleção belga sem motivo válido.
"Eu não tive o impacto que poderia ter tido, mas isso não foi só culpa minha," disse Nainggolan. "[Marc] Wilmots não me colocou como titular na Eurocopa de 2016, mas eu me provei lá. Então Martinez chegou e me descartou sem explicação. Os motivos dele eram uma besteira. Na minha visão, ele não é um especialista em futebol e é um treinador muito fraco."
O jogador de 36 anos insistiu que a Bélgica poderia ter conquistado grandes honras se a federação tivesse escolhido um líder mais forte. "Se a Bélgica tivesse investido em um bom técnico apenas uma vez, poderíamos ter vencido troféus", disse ele.
O maior feito esportivo da Bélgica foi uma medalha de ouro nas Olimpíadas em 1920. Desde então, a nação não conseguiu conquistar nem uma Eurocopa nem uma Copa do Mundo, um fracasso que frustrou muitos que faziam parte da geração de ouro. Eles terminaram em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, mas desde então estão em declínio, com o próprio Nainggolan se aposentando da seleção após o torneio na Rússia.
- Getty
"Nunca tivemos um estilo de jogo real"
O ex-astro da Roma acredita que Martinez falhou em criar uma identidade real para a Bélgica, confiando em vez disso no brilho individual de jogadores como Eden Hazard, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.
"Qualquer um que diga que Martinez é um bom treinador não entende de futebol", acrescentou Nainggolan. "Um bom treinador dá uma ideia à equipe. Nunca tivemos isso com ele. Quando as coisas ficavam difíceis, era sempre o mesmo: dar a bola para Hazard ou De Bruyne e esperar que eles resolvessem. Esse era o plano."
Segundo Nainggolan, a estrutura da Bélgica sob o comando de Martinez era inexistente, uma crítica que também foi feita a ele durante seu período atual treinando Cristiano Ronaldo e Portugal. "Não tínhamos padrões ou linhas de corrida", ele disse. "Dependíamos de momentos. Talvez [Nacer] Chadli fizesse algo, ou [Axel] Witsel enviasse uma bola na área para [Marouane] Fellaini. Esse era o nosso futebol."
Martinez acusado de má gestão de pessoas
Nainggolan também questionou a forma como Martinez lidava com jogadores-chave, sugerindo que várias estrelas foram colocadas em posições inadequadas ou ignoradas. "De Bruyne foi instruído a jogar como atacante pela direita quando ele queria estar no meio-campo", disse ele. "Ele ainda assim fez porque foi o que o treinador pediu. Martinez nunca falou comigo porque não queria que eu estivesse envolvido. Foi assim que aconteceu.
"Não se trata de eu estar amargurado. Quando fui a sétima escolha sob o comando de Conte, aceitei. Mas eu o respeitava porque ele é um treinador de primeiro nível. Alguns treinadores você respeita mesmo que não jogue; outros você sabe que não são adequados para o trabalho. Tive treinadores para os quais joguei e eu dizia: 'Esse foi um treinador horrível.' Martinez é um desses."
Nainggolan concluiu acusando Martinez de falta de humildade. "Ele era ótimo com a mídia, sempre dizendo que tudo era positivo", disse ele. "Mas um bom treinador tem que ser autocrítico. Ele nunca foi."
- Getty Images Sport
"Eu preferiria ter jogado pela Indonésia"
Nainggolan, que tem raízes indonésias, revelou que agora se arrepende de ter representado a Bélgica no nível internacional. "Todos os dias digo a mim mesmo que deveria ter jogado pela Indonésia", disse ele. "Não é que eu não goste da Bélgica – passei por todas as equipes de base deles – mas o respeito que eu teria lá seria diferente. Jogadores como Sandy Walsh ou Ragnar Oratmangoen não são estrelas, mas são adorados. Isso significa tudo."
Martinez, por sua vez, reconstruiu sua carreira com Portugal após deixar a Bélgica em 2022. Ele agora gerencia Cristiano e um elenco talentoso com Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão. Portugal navegou pelas eliminatórias da Eurocopa de 2024 sob seu comando, mas permanecem dúvidas sobre se ele pode transformar uma equipe de estrelas em um conjunto coeso.
Embora tenha alcançado sucesso na Liga das Nações, a crítica de Nainggolan a Martinez não é a primeira vez que questões são levantadas sobre suas qualidades táticas.