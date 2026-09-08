Ayase Ueda, reforço de verão vindo do Feyenoord, marcou seu segundo gol em outros tantos jogos ao completar de cabeça, de perto, após um cruzamento na medida de Mbappe. Marc Bartra rapidamente restabeleceu a igualdade para o Betis com uma cabeçada mergulhando após cruzamento fechado de Pablo Fornals, mas a cabeçada de Alexsandro em cobrança de escanteio de Gaetan Perrin recolocou o Lille em vantagem.

Bartra empatou novamente apenas três minutos após o reinício, dando um leve desvio de cabeça na cobrança de falta de Isco para vencer Berke Ozer. Parrott então completou a virada ao acertar um chute rasteiro no canto oposto.

O gol da vitória destacou a impressionante forma de Parrott desde que chegou ao Betis no mês passado. O ex-jogador do Tottenham já havia mostrado sua qualidade ao marcar o único gol na vitória de sexta-feira contra o Real Madrid.