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LOSC Lille v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Ex-estrela do Tottenham surpreende o Lille enquanto Ethan Mbappe é expulso em thriller da Champions League

Liga dos Campeões
Lille x Bétis
Lille
Bétis
T. Parrott
E. Mbappe

Troy Parrott deu sequência ao seu início sensacional de trajetória no Betis ao marcar o gol da vitória em uma emocionante virada na Champions League sobre o Lille. A equipe espanhola buscou o empate duas vezes depois de sair atrás no placar, antes de o cartão vermelho direto de Ethan Mbappe acabar com qualquer esperança de uma reação francesa no fim.

  • Betis marca retorno à Liga dos Campeões com vitória

    O Betis marcou seu retorno à Liga dos Campeões com uma emocionante vitória de virada fora de casa sobre o Lille. O ex-atacante do Tottenham Parrott marcou o gol decisivo para selar uma noite cheia de ação para o clube espanhol.

    O Lille dominou boa parte do primeiro tempo, abrindo vantagem duas vezes em um confronto franco. No entanto, uma atuação aguerrida após a volta do intervalo e um cartão vermelho crucial para os anfitriões franceses ajudaram a equipe espanhola a garantir os três pontos.

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    Parrott mantém fase impressionante pelo Real Betis

    Ayase Ueda, reforço de verão vindo do Feyenoord, marcou seu segundo gol em outros tantos jogos ao completar de cabeça, de perto, após um cruzamento na medida de Mbappe. Marc Bartra rapidamente restabeleceu a igualdade para o Betis com uma cabeçada mergulhando após cruzamento fechado de Pablo Fornals, mas a cabeçada de Alexsandro em cobrança de escanteio de Gaetan Perrin recolocou o Lille em vantagem.

    Bartra empatou novamente apenas três minutos após o reinício, dando um leve desvio de cabeça na cobrança de falta de Isco para vencer Berke Ozer. Parrott então completou a virada ao acertar um chute rasteiro no canto oposto.

    O gol da vitória destacou a impressionante forma de Parrott desde que chegou ao Betis no mês passado. O ex-jogador do Tottenham já havia mostrado sua qualidade ao marcar o único gol na vitória de sexta-feira contra o Real Madrid.

  • Cartão vermelho de Mbappe agrava o sofrimento do Lille

    A noite do Lille piorou rapidamente pouco depois do gol da vitória de Parrott. Ethan Mbappe, irmão da estrela do Real Madrid Kylian, recebeu cartão vermelho após aparentemente acertar uma cotovelada em Natan fora da disputa de bola.

    Mesmo reduzida a dez jogadores, a equipe francesa pressionou em busca do empate nos minutos finais. O time colocou várias opções ofensivas em campo, incluindo o ex-atacante de Arsenal e Chelsea Olivier Giroud, na tentativa de furar a defesa adversária.

    No entanto, a defesa do Betis se manteve firme diante da pressão final. A equipe espanhola resistiu à pressão nos minutos finais para selar uma famosa vitória europeia em solo francês.

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  • LOSC Lille v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    As duas equipes voltam o foco para a liga nacional

    A vitória suada dá ao Betis um impulso inicial vital em seu retorno à principal competição da Europa. A equipe espanhola agora buscará levar essa boa fase de volta para a ação doméstica quando viajar para enfrentar o Villarreal na Liga.

    O Lille, por sua vez, precisa deixar rapidamente para trás esta derrota frustrante. A equipe francesa receberá o Troyes pela Ligue 1 em sua próxima partida, enquanto tenta se recuperar.

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