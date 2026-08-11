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Ex-astro do Rangers, Kyle Lafferty conclui surpreendente transferência para o Forth Wanderers, da oitava divisão escocesa
Atacante veterano acerta transferência
O meia-atacante de 38 anos e veterano atacante Lafferty concluiu uma sensacional transferência para o Forth, equipe da oitava divisão escocesa. O ex-atacante de Rangers, Palermo, Sunderland, Norwich City, Hearts e Linfield, que disputou 89 partidas pela Irlanda do Norte, chega vindo do Johnstone Burgh logo após conquistar a Scottish Junior Cup. O acordo ambicioso foi financiado pelo empresário multimilionário e baterista da banda de rock GUN, McManus.
- Pro Sports Images
Lafferty mira ascensão na liga
Lafferty abraçou com entusiasmo seu mais recente desafio e disse aos canais oficiais do clube: "Estou realmente empolgado para começar no Forth Wanderers. É mais um projeto do qual estou muito feliz em fazer parte e espero poder ajudar o time a subir de divisão e se impor nas ligas júnior e além."
Enquanto isso, McManus destacou a visão de longo prazo por trás da chegada do veterano: "Estamos absolutamente encantados em dar as boas-vindas a Kyle Lafferty ao Forth Wanderers. Sua experiência, qualidade e mentalidade vencedora falam por si, e garantir um jogador do calibre de Kyle é uma verdadeira demonstração de intenção para todos os envolvidos com o clube.
"Gerry e eu compartilhamos uma ambição clara de montar um elenco que possa competir, empolgar nossos torcedores e elevar o nível. A chegada de Kyle é mais outro passo significativo nessa jornada. Ele é alguém que sabe o que é preciso para atuar no mais alto nível, e sua liderança dentro e fora de campo será inestimável para o vestiário.
"Mas isso é sobre mais do que o que acontece ao longo de 90 minutos em um sábado. Queremos que o Forth Wanderers seja um clube que inspire sua comunidade local, dê aos jovens algo em que acreditar e crie oportunidades para a próxima geração de jogadores se desenvolver e atingir seu potencial.
"Esta contratação demonstra que o Forth Wanderers leva seu futuro a sério. Estamos construindo algo de que a comunidade local possa se orgulhar. Ainda há muito trabalho duro pela frente, mas estamos animados para ver Kyle com a camisa do Forth Wanderers."
Técnico celebra grande golpe de mestre
A chegada de Lafferty é vista como um catalisador vital para o ambicioso projeto de reconstrução em andamento no clube da vila. O técnico do Forth, Gerry Ward, destacou o impacto transformador que o experiente atacante traz ao seu elenco: "Estou absolutamente encantado por garantir os serviços de Laff. Ele traz qualidade, experiência e uma mentalidade de elite ao clube, e os jogadores e minha comissão mal podem esperar para começar a trabalhar com ele.
"É realmente um grande feito tanto para o clube quanto para a vila, e isso envia uma mensagem clara para a comunidade do futebol em geral sobre a ambição e a visão que Paul e eu compartilhamos para o futuro do Forth Wanderers. Estamos construindo algo especial aqui, e trazer alguém do calibre de Laff é mais outro grande passo adiante nessa jornada."
- Focus Images
Começa a fase de testes das divisões inferiores
O Forth vai depender fortemente do faro de gol e da maturidade tática de Lafferty enquanto encara uma campanha desgastante na Second Division da West of Scotland Football League. O ex-atacante da Premier League e da Serie B enfrenta um duro teste de liderança ao conduzir seus companheiros de equipe, consideravelmente mais jovens, rumo ao objetivo final de conquistar o acesso na pirâmide.
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