Lafferty abraçou com entusiasmo seu mais recente desafio e disse aos canais oficiais do clube: "Estou realmente empolgado para começar no Forth Wanderers. É mais um projeto do qual estou muito feliz em fazer parte e espero poder ajudar o time a subir de divisão e se impor nas ligas júnior e além."

Enquanto isso, McManus destacou a visão de longo prazo por trás da chegada do veterano: "Estamos absolutamente encantados em dar as boas-vindas a Kyle Lafferty ao Forth Wanderers. Sua experiência, qualidade e mentalidade vencedora falam por si, e garantir um jogador do calibre de Kyle é uma verdadeira demonstração de intenção para todos os envolvidos com o clube.

"Gerry e eu compartilhamos uma ambição clara de montar um elenco que possa competir, empolgar nossos torcedores e elevar o nível. A chegada de Kyle é mais outro passo significativo nessa jornada. Ele é alguém que sabe o que é preciso para atuar no mais alto nível, e sua liderança dentro e fora de campo será inestimável para o vestiário.

"Mas isso é sobre mais do que o que acontece ao longo de 90 minutos em um sábado. Queremos que o Forth Wanderers seja um clube que inspire sua comunidade local, dê aos jovens algo em que acreditar e crie oportunidades para a próxima geração de jogadores se desenvolver e atingir seu potencial.

"Esta contratação demonstra que o Forth Wanderers leva seu futuro a sério. Estamos construindo algo de que a comunidade local possa se orgulhar. Ainda há muito trabalho duro pela frente, mas estamos animados para ver Kyle com a camisa do Forth Wanderers."