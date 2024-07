Eurocopa 2024: qual é a premiação em dinheiro para o campeão e na fase de grupos?

Veja as premiações em dinheiro para campeão e participantes na fase inicial; valores podem chegar a cerca de 165 milhões de reais

A Eurocopa 2024, um dos principais torneios de futebol do mundo, não apenas promove a competição entre as melhores seleções europeias, mas também distribui uma premiação impressionante. A UEFA, entidade que organiza o torneio, vai distribuir, ao todo, 331 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) entre as 24 equipes participantes, valor que varia de acordo com o desempenho de cada time ao longo da competição.

Mas como essa quantia é dividida? Descubra, a seguir, quanto embolsa o campeão e as equipes que avançam nas fases da competição

