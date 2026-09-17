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'Eu assumo a responsabilidade e saio do caminho!' - Buffon mantém posição firme sobre Gennaro Gattuso
Buffon defende a nomeação de Gattuso e a saída da Itália
Gianluigi Buffon manteve sua decisão de apoiar Gennaro Gattuso como técnico da Itália durante entrevista ao editor do Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Falando no podcast Tutto in piazza, o ex-capitão da seleção nacional falou sobre assumir responsabilidade pessoal após a eliminação da Itália contra a Bósnia.
Buffon enfatizou que se afastar era necessário para permitir que a seleção nacional iniciasse um novo ciclo.
- Newscom World
Ex-capitão mantém apoio firme ao técnico
Ao abordar seu papel na estrutura da seleção, Buffon reafirmou que apoiar Gattuso foi a decisão correta para aquele momento específico. Ele insistiu que resultados isolados ou pênaltis perdidos não alteram sua convicção em relação às qualidades de liderança de Gattuso.
Buffon elogiou o caráter e a paixão do seu ex-companheiro de seleção pelo cargo.
"Depois da eliminação contra a Bósnia, escolhi sair e saí muito bem disso", explicou Buffon. "Insisti em Gattuso como técnico e faria isso de novo agora, ele era o homem certo para o momento que estávamos vivendo. Um pênalti perdido não vai mudar minha opinião."
Bastidores sobre Conte, Allegri e atritos passados na Juve
Buffon também deu opiniões sinceras sobre figuras de destaque entre os técnicos, incluindo Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Ele relembrou desentendimentos do passado com a diretoria da Juventus em 2010, ao mesmo tempo em que ofereceu uma perspectiva sobre os problemas atuais no clube.
Ele expressou enorme respeito pelos ex-companheiros de equipe Carlos Tevez e Dani Alves durante suas passagens bem-sucedidas por Turim.
Sua avaliação destacou a complexa dinâmica tática e de gestão dentro do futebol italiano.
- AFP
Buffon avalia os desafios modernos enfrentados pelo futebol italiano
Buffon concluiu avaliando os desafios estruturais e de desempenho em curso enfrentados pela Juventus e pela seleção italiana. Sua disposição de falar com transparência oferece uma perspectiva valiosa enquanto ambas buscam recuperar o status de elite.
O ex-goleiro continua sendo uma voz influente no cenário do futebol italiano.
Suas análises seguem como um ponto de referência para o futuro do jogo na Itália.
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