'Eu assumo a responsabilidade e saio do caminho!' - Buffon mantém posição firme sobre Gennaro Gattuso

Ao abordar seu papel na estrutura da seleção, Buffon reafirmou que apoiar Gattuso foi a decisão correta para aquele momento específico. Ele insistiu que resultados isolados ou pênaltis perdidos não alteram sua convicção em relação às qualidades de liderança de Gattuso.

Buffon elogiou o caráter e a paixão do seu ex-companheiro de seleção pelo cargo.

"Depois da eliminação contra a Bósnia, escolhi sair e saí muito bem disso", explicou Buffon. "Insisti em Gattuso como técnico e faria isso de novo agora, ele era o homem certo para o momento que estávamos vivendo. Um pênalti perdido não vai mudar minha opinião."