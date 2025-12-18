Estrela de Velozes e Furiosos publica imagem de IA com Cristiano Ronaldo e aumenta boatos da entrada de CR7 na franquia do cinema
Post gera boatos nas redes
A imagem, compartilhada por Tyrese Gibson nas redes sociais, mostrava Cristiano Ronaldo ao lado de Vin Diesel, Dwayne "The Rock" Johnson e outras faces familiares do universo de Velozes e Furiosos. Acompanhada pela legenda, “Bem-vindo à família! @cristiano A dança global acabou de atingir novos patamares”, a postagem imediatamente enlouqueceu os fãs, com muitos interpretando como confirmação de que Cristiano poderia participar do 11º filme da franquia.
No entanto, a empolgação foi rapidamente temperada pelo ceticismo. Em poucas horas, usuários online começaram a questionar a autenticidade da imagem, com afirmações circulando de que ela havia sido gerada usando inteligência artificial. Até mesmo o chatbot de IA de Elon Musk, Grok, interveio, sugerindo que a fotografia apresentava marcas de manipulação digital.
- GOAL
Um papel para Cristiano em jogo?
Apesar da incerteza em torno da imagem, a ideia de Cristiano se juntar à saga Velozes e Furiosos está longe de ser fantasiosa. Vin Diesel já alimentou especulações, revelando anteriormente no Instagram que os cineastas tinham “escrito um papel” especificamente para o astro português.
Vin Diesel disse no Instagram sobre uma possível aparição de Cristiano na franquia: "Todos perguntaram, ele estaria na mitologia do Velozes… Eu preciso dizer que ele é real. Escrevemos um papel para ele… @cristiano."
O próximo capítulo da franquia, amplamente acreditado para ser intitulado "Velozes e Furiosos 11" ou "Velozes Para Sempre", será (provavelmente) a última parte de uma saga que começou em 2001. Com lançamento provisoriamente agendado para 2027, o filme já está cercado de intrigas, com Vin Diesel insinuando o possível retorno do personagem de Paul Walker, Brian O’Conner, após a trágica morte do ator em 2013.
"Eu disse, ‘Sob três condições.’ Primeiro, trazer a franquia de volta para LA. Segundo, retornar à cultura automotiva e corridas de rua. E terceiro, reunir Dom e Brian O’Conner", ele acrescentou.
Com o tempo correndo para o lançamento do final da franquia, a janela para Cristiano fazer uma aparição especial está se estreitando. Recentes atrasos na produção significam que a data de lançamento permanece incerta, mas restrições de tempo podem determinar se o jogador de 40 anos poderá realmente estar envolvido, especialmente levando em conta seus compromissos nos gramados.
O império crescente de Cristiano fora dos campos
O que está além de qualquer dúvida é a crescente ambição de Cristiano Ronaldo fora do campo. Em abril deste ano, ele anunciou o lançamento de seu próprio estúdio de cinema, UR•MARV, em parceria com o aclamado diretor e produtor britânico Matthew Vaughn. A iniciativa sinalizou uma clara intenção de construir uma carreira além do futebol que se estenda bem além dos patrocínios e da influência nas redes sociais.
O estúdio foi revelado como uma fusão de esporte e cinema, com Ronaldo e Vaughn descritos como “campeões disruptivos” em seus respectivos campos. Uma declaração divulgada na época confirmou que a dupla já havia financiado e produzido dois filmes de ação juntos, com um terceiro atualmente em desenvolvimento. A promessa de grandes estrelas de Hollywood estarem envolvidas apenas aumentou a empolgação.
Uma declaração na página do X do lendário camisa 7 dizia: "Cristiano Ronaldo ama filmes; Matthew Vaughn ama esportes - e ambos amam uma boa história.
"Ambos foram campeões disruptivos em seus jogos e agora vão combinar o mundo do esporte e da narrativa por meio do lançamento da UR•MARV, um estúdio de filmes conjunto independente que adota tecnologia inovadora, com uma referência à tradição. Através da UR•MARV, Ronaldo e Vaughn financiaram e produziram dois filmes de ação juntos e estão prestes a começar um terceiro na mesma série. Eles esperam anunciar o primeiro lançamento em breve."
Cristiano disse sobre a iniciativa: "Este é um capítulo empolgante para mim, enquanto olho para novas empreitadas nos negócios."
Matthew Vaughn, famoso por seu trabalho na franquia Kingsman e nos X-Men, acrescentou: "Cristiano criou histórias no campo que eu nunca poderia ter escrito, e estou ansioso para criar filmes inspiradores com ele - ele é um super-herói da vida real."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Cristiano?
Apesar de estar no que muitos consideram o fim de sua carreira, Cristiano Ronaldo continua a desafiar as expectativas. O atacante do Al-Nassr já marcou 11 gols em 12 jogos nesta temporada, ressaltando sua influência duradoura a nível de clubes. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, suas prioridades imediatas continuam relacionadas ao futebol. No entanto, o equilíbrio está claramente mudando. Aos 40 anos, e com um contrato na Arábia Saudita que vai até 2027, Cristiano está lançando as bases para um futuro que poderia vê-lo fazer a transição de ícone esportivo global para figura de entretenimento no mainstream.