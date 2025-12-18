Estrela de Velozes e Furiosos publica imagem de IA com Cristiano Ronaldo e aumenta boatos da entrada de CR7 na franquia do cinema

Apesar da incerteza em torno da imagem, a ideia de Cristiano se juntar à saga Velozes e Furiosos está longe de ser fantasiosa. Vin Diesel já alimentou especulações, revelando anteriormente no Instagram que os cineastas tinham “escrito um papel” especificamente para o astro português.

Vin Diesel disse no Instagram sobre uma possível aparição de Cristiano na franquia: "Todos perguntaram, ele estaria na mitologia do Velozes… Eu preciso dizer que ele é real. Escrevemos um papel para ele… @cristiano."

O próximo capítulo da franquia, amplamente acreditado para ser intitulado "Velozes e Furiosos 11" ou "Velozes Para Sempre", será (provavelmente) a última parte de uma saga que começou em 2001. Com lançamento provisoriamente agendado para 2027, o filme já está cercado de intrigas, com Vin Diesel insinuando o possível retorno do personagem de Paul Walker, Brian O’Conner, após a trágica morte do ator em 2013.

"Eu disse, ‘Sob três condições.’ Primeiro, trazer a franquia de volta para LA. Segundo, retornar à cultura automotiva e corridas de rua. E terceiro, reunir Dom e Brian O’Conner", ele acrescentou.

Com o tempo correndo para o lançamento do final da franquia, a janela para Cristiano fazer uma aparição especial está se estreitando. Recentes atrasos na produção significam que a data de lançamento permanece incerta, mas restrições de tempo podem determinar se o jogador de 40 anos poderá realmente estar envolvido, especialmente levando em conta seus compromissos nos gramados.