Chelsea survive scare against QarabagGetty Images/GOAL
Richard Mills

Estevão mostra que já é "o cara" do Chelsea mesmo quando o time entra em pane na Champions League

Alejandro Garnacho salvou a honra do Chelsea contra o Qarabag, a grande zebra desta Champions League, enquanto Estevão melhorou sua já crescente reputação em um emocionante empate por 2 a 2 na quarta-feira (05)

Parecia que o Chelsea venceria com facilidade quando Estevãoo deu aos visitantes uma vantagem aos 16 minutos, com seu toque e finalização requintados para fazer o 1 a 0. Mas os Blues tornaram-se quase irreconhecíveis pelo resto do primeiro tempo e foram punidos aos 29 minutos, quando uma corrida impressionante de Camilo Duran terminou com seu chute batendo na trave e dando a Leandro Andrade a chance de empatar no rebote.

Seis minutos antes do intervalo, a virada estava completa quando o inseguro Hato tocou a bola com a mão na área e Marko Jankovic mandou Robert Sanchez para o lado errado na cobrança de pênalti: 2 a 1 para os donos da casa.

A equipe da Premier League fez mudanças no intervalo, e uma delas, Garnacho, fez 2 a 2 através de um forte chute de  perna esquerda. O resultado significa que o Chelsea, que foi sugado para um jogo de ponta a ponta que carecia de controle, perde a chance de aumentar suas chances de chegar às oitavas de final automaticamente e agora corre o risco real de enfrentar um play-off.  Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea na Azersun Arena...

  • FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEAAFP

    Goleiro & Defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Não havia muito que ele pudesse fazer sobre os gols do Qarabag, pois seus defensores o deixaram na mão. Pareceu suficientemente sólido ao agarrar cruzamentos na área, no entanto.

    Reece James (5/10):

    Não pareceu particularmente em forma, perdeu a bola em algumas ocasiões e foi esticado pelo ataque rápido do Qarabag.

    Tosin Adarabioyo (5/10):

    Embora não tão pouco confiável quanto seu companheiro de defesa central Hato, o grande defensor não pareceu muito seguro ele mesmo.

    Jorrel Hato (2/10):

    Pareceu um pouco inseguro e indeciso no início, e isso só piorou à medida que ele não conseguiu lidar com o veloz Duran no empate do time da casa e depois cometeu um pênalti quando o Chelsea ficou em desvantagem por 2-1. Ele chegou aos Blues com grande reputação, mas foi fraco aqui tanto com quanto sem a bola.

    Marc Cucurella (7/10):

    Como tem se tornado cada vez mais comum, o internacional espanhol foi o jogador mais sólido do Chelsea na defesa.

  • FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEAAFP

    Meio-campo

    Romeo Lavia (Sem Nota):

    Seus pesadelos de lesão continuaram quando foi forçado a sair após apenas cinco minutos. O belga perdeu os primeiros sete jogos da temporada e agora parece que ele pode ficar fora novamente.

    Andrey Santos (5/10):

    O brasileiro deu uma assistência para o gol de Estevão, mas não impôs sua autoridade no jogo e saiu no intervalo.

    João Pedro (5/10):

    O ex-atacante do Fluminense mostrou lampejos de qualidade, mas foi inconstante durante o jogo. 

  • Qarabag FK v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Ataque

    Estevão (8/10):

    Quebrou o impasse com uma virada elegante e, em seguida, um chute rápido para seu segundo gol na Champions Leagues. Ele foi o melhor titular dos Blues e um dos poucos a impressionar.

    Tyrique George (5/10):

    O jovem de 19 anos foi completamente anônimo no primeiro tempo, enquanto o Chelsea fez uma fraca segunda metade do primeiro tempo. No entanto, não recebeu muito serviço.

    Jamie Gittens (3/10):

    O ex-jogador do Borussia Dortmund não está fazendo quase o suficiente para merecer uma vaga como titular no momento. Sua tomada de decisão é ruim e há dúvidas que precisam ser levantadas sobre ele no futuro se isso continuar.

  • FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEAAFP

    Substitutos & Treinador

    Moises Caicedo (6/10):

    Esperava-se que descansasse, mas foi chamado ao jogo no oitavo minuto devido à lesão de Lavia. Não cometeu muitos erros, mas parecia um pouco exausto e seu impacto foi limitado.

    Enzo Fernandez (7/10):

    O argentino deu muito mais controle ao Chelsea no centro do campo e virou a maré a seu favor com sua compostura e classe.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Teve um impacto instantâneo ao sair do banco ao marcar um gol excelente no canto para empatar em 2 a 2. Quase garantiu a vitória no final do jogo.

    Liam Delap (7/10):

    Proporcionou um ponto focal muito maior do que George, pois sua velocidade e potência testaram a defesa do Qarabag.

    Facundo Buonanotte (6/10):

    O emprestado do Brighton parecia uma ameaça com seus chutes à distância.

    Enzo Maresca (6/10):

    Fez sete mudanças em relação ao time que venceu o Tottenham por 1 a 0 no fim de semana, mas a forma como sua equipe desmoronou no primeiro tempo foi preocupante. Seus substitutos tiveram um grande impacto no segundo tempo, mas isso esteve longe de ser uma performance de 90 minutos.

