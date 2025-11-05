Estevão mostra que já é "o cara" do Chelsea mesmo quando o time entra em pane na Champions League

Parecia que o Chelsea venceria com facilidade quando Estevãoo deu aos visitantes uma vantagem aos 16 minutos, com seu toque e finalização requintados para fazer o 1 a 0. Mas os Blues tornaram-se quase irreconhecíveis pelo resto do primeiro tempo e foram punidos aos 29 minutos, quando uma corrida impressionante de Camilo Duran terminou com seu chute batendo na trave e dando a Leandro Andrade a chance de empatar no rebote.

Seis minutos antes do intervalo, a virada estava completa quando o inseguro Hato tocou a bola com a mão na área e Marko Jankovic mandou Robert Sanchez para o lado errado na cobrança de pênalti: 2 a 1 para os donos da casa.

A equipe da Premier League fez mudanças no intervalo, e uma delas, Garnacho, fez 2 a 2 através de um forte chute de perna esquerda. O resultado significa que o Chelsea, que foi sugado para um jogo de ponta a ponta que carecia de controle, perde a chance de aumentar suas chances de chegar às oitavas de final automaticamente e agora corre o risco real de enfrentar um play-off. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea na Azersun Arena...