Dirigente do clube saudita elogia impacto de CR7 no país e diz que clube trabalha para renovar vínculo com o craque português

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo CR7 deixou no ar que pode deixar o Al-Nassr

Seu contrato de quatro anos termina em junho

Craque português pode se transferir para um time que vai jogar o Mundial de Clubes