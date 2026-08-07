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Esta será a classificação final completa da Eredivisie segundo a redação do Voetbalzone

Especiais e Opinião
Opinion
PSV
Ajax
Feyenoord
AZ Alkmaar
Twente
Utrecht
NEC Nijmegen
FC Groningen
Heerenveen
Sparta Rotterdam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Den Haag
Excelsior
Cambuur
PEC Zwolle
Willem II
Telstar
Eredivisie

A espera acabou. Na noite de sexta-feira, a Eredivisie da VriendenLoterij volta a começar, quando o recém-promovido Cambuur recebe o Excelsior em Leeuwarden no jogo de abertura. Assim, começa uma nova temporada em que o PSV defende o título nacional, o Ajax não quer apenas dar sequência ao caminho de recuperação, mas também disputar diretamente o campeonato. Isso, naturalmente, também vale para o Feyenoord.

Mas quem terminará no topo no fim das contas? E quais clubes, por outro lado, precisam se preocupar com o rebaixamento? Para responder a isso, pedimos a quatorze editores que preenchessem uma classificação final completa da Eredivisie: do campeão até o 18º colocado.

Com base em todos esses palpites, surgiu uma classificação conjunta. É assim que a redação do Voetbalzone acha que a nova temporada da Eredivisie vai terminar.


  • imago-sport-1080185062.jpgPro Shots

    18. Telstar

    O conto de fadas do Telstar ganha uma bela sequência na Eredivisie, mas dificilmente vai durar mais do que uma temporada. O clube de Velsen surpreendeu amigos e inimigos ao conquistar o acesso em 2025 e, na temporada passada, ainda conseguiu se manter de forma direta até a última rodada.

    Desta vez, porém, o desafio é ainda maior. O técnico vitorioso Anthony Correia saiu neste verão para o FC Utrecht, enquanto seis titulares também se despediram do clube. Seu sucessor, Henk Brugge, espera reforçar o elenco com um centroavante de gols fáceis. Se isso não acontecer, o Telstar simplesmente parece insuficiente para se manter novamente, e um retorno direto à Keuken Kampioen Divisie é o cenário mais provável.


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  • imago-sport-1080517681.jpgPro Shots

    17. Willem II

    O Willem II está de volta à elite após uma temporada na Keuken Kampioen Divisie, mas a euforia do acesso já deu lugar à realidade em Tilburg. Permanecer na divisão é o único objetivo, embora isso seja bastante complicado com um elenco que ainda é muito enxuto.

    O Willem II terá de confiar em um coletivo sólido, em sua torcida fanática e na experiência de jogadores como Justin Hoogma e o herói do acesso Thomas Didillon-Hödl. A permanência certamente não é impossível, mas, por enquanto, uma temporada nas últimas posições parece ser o cenário mais provável.

  • imago-sport-1080499462.jpgPro Shots

    16. PEC Zwolle

    O PEC Zwolle escapou do rebaixamento na temporada passada, mas raramente convenceu. A equipe de Zwolle alternou boas atuações com dias completamente ruins, o que fez com que a permanência só fosse assegurada tardiamente.

    O técnico Henry van der Vegt espera que sua equipe consiga resultados mais estáveis nesta temporada, com mais experiência em seu elenco. A chegada do veterano Nick Viergever deve trazer tranquilidade ao setor defensivo, enquanto, no ataque, Ibrahim Cissoko, entre outros, pode dar novos impulsos. Ainda assim, uma nova briga contra o rebaixamento parece, por enquanto, um cenário mais realista do que uma temporada no meio da tabela.

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  • imago-sport-1080497363.jpgPro Shots

    15. Cambuur

    O SC Cambuur retorna à Eredivisie com uma missão clara: atacar. O técnico Johan Plat quer fazer sua equipe jogar de forma atraente e dominante, também no mais alto nível. Isso combina com a identidade do clube, mas também traz os riscos necessários para um time recém-promovido.

    Esse desafio fica ainda maior porque grande parte da equipe com a qual o acesso foi conquistado foi embora. O Cambuur monta um novo time com um elenco jovem e espera adicionar experiência mais tarde na janela de transferências. Os frísios têm coragem suficiente para surpreender, mas a questão é se isso será suficiente ao longo de 34 partidas para ficar longe da briga contra o rebaixamento.


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    14. Excelsior

    O Excelsior raramente faz loucuras, e isso parece ser novamente o maior trunfo do clube de Roterdã neste verão. O promovido à Eredivisie segue construindo passo a passo sua ambição de se tornar um clube estável na elite holandesa, sem perder de vista a própria filosofia de jogo. O técnico Ruben den Uil volta a ter à disposição um elenco jovem e talentoso, que deve praticar um futebol organizado e ofensivo.

    Ao mesmo tempo, o Excelsior terá de provar novamente que consegue absorver a saída de jogadores importantes. Nos últimos anos, o clube conseguiu com frequência substituir suas peças-chave sem problemas, mas no ataque a busca por um verdadeiro artilheiro ainda não foi concluída. Se conseguir encontrar um centroavante com faro de gol, o Excelsior terá tudo para permanecer novamente na divisão.

  • imago-sport-1079281817.jpgBox to Box Pictures

    13. ADO Den Haag

    O ADO Den Haag retorna à Eredivisie após cinco anos, mas o técnico Robin Peter não pretende adaptar seu estilo de jogo. Na temporada passada, o time de Haia causou grande impressão com um futebol ofensivo e dominante, pressionando os adversários de forma extremamente agressiva. Peter, portanto, mantém essa filosofia. Isso demonstra coragem, mas naturalmente também traz riscos.

    A base do time campeão permaneceu em grande parte intacta, embora o ADO tenha precisado se despedir de algumas peças importantes. Em contrapartida, chegaram reforços pontuais, o que faz com que o ADO tenha qualidade suficiente para se manter diretamente na Eredivisie. Dos três promovidos, o time de Haia é, portanto, o que tem mais chances de se estabelecer sem problemas na Eredivisie.


  • imago-sport-1080419827.jpgPro Shots

    12. Go Ahead Eagles

    O Go Ahead Eagles viveu nos últimos dois anos o ponto mais alto absoluto da história do clube, com o título da copa e a disputa do futebol europeu. Esse sucesso, porém, também trouxe novos desafios. O calendário apertado, as altas expectativas e a demissão nada elegante de Melvin Boel fizeram com que o time de Deventer atravessasse uma temporada turbulenta.

    Com Joseph Oosting, o Go Ahead aposta em um treinador que deve fazer o clube voltar a jogar da forma como a torcida gosta de ver: de maneira reconhecível, enérgica e com total convicção. Embora nomes importantes como Jakob Breum e Jari De Busser tenham saído, ainda há um time que deve conseguir se manter sem grandes preocupações. Um novo ataque às vagas europeias, no entanto, parece por enquanto um passo além.

  • imago-sport-1080190161.jpgPro Shots

    11. Fortuna Sittard

    O Fortuna Sittard segue um caminho um pouco diferente neste verão. Sob o comando do novo diretor técnico Joris Mathijsen, o clube opta claramente por mais jogadores neerlandeses, que possam se desenvolver ainda mais em Limburg ou queiram dar nova vida à carreira. Ao mesmo tempo, o Fortuna precisou novamente se despedir de algumas peças importantes, entre elas o atacante Kaj Sierhuis.

    Agora cabe ao técnico Danny Buijs transformar todos esses novos rostos em um coletivo coeso. Nos últimos anos, ele fez isso como ninguém, o que permitiu ao Fortuna ficar sempre bem longe da briga contra o rebaixamento. Os limburgueses também contam nesta temporada com qualidade suficiente para se manter sem problemas, embora uma investida nas vagas dos playoffs provavelmente ainda seja um passo alto demais.

  • imago-sport-1080599262.jpgBox to Box Pictures

    10. Sparta Rotterdam

    Após a saída de Maurice Steijn, Rogier Meijer terá o desafio de fazer o Sparta Rotterdam voltar a brigar pelas vagas nos playoffs. Com as chegadas, entre outros, de Bas Kuipers, Robin van Cruijsen e Nick Verschuren, o elenco ganhou um impulso de qualidade, embora o time ainda não esteja completo. Principalmente no ataque, ainda há várias dúvidas após a saída de Tobias Lauritsen. O Sparta segue em busca de mais poder de fogo e também precisa de um novo goleiro. A base para voltar a disputar os playoffs está presente, mas o elenco ainda pode precisar de reforços em algumas posições cruciais.

  • imago-sport-1076581842.jpgDeFodi Images

    9. FC Groningen

    No FC Groningen, a trajetória de crescimento já dura três temporadas. Depois do acesso, veio um ano tranquilo na Eredivisie e, na temporada passada, os Groningers chegaram até aos playoffs por uma vaga no futebol europeu. O próximo passo lógico é se inserir de vez nessa briga.

    Para isso, porém, o time de Dick Lukkien terá de marcar gols com mais facilidade. O FC Groningen teve carências ofensivas com frequência e segue em busca de mais criatividade e eficiência no ataque. Se o clube conseguir resolver esse quebra-cabeça, poderá se tornar um concorrente sério pelas vagas nos playoffs europeus. Se esse reforço não vier, um lugar no meio da tabela parece o cenário mais realista.

  • imago-sport-1077311159.jpgOrange Pictures

    8. SC Heerenveen

    Semanas emocionantes estão por vir para o Heerenveen. Os frísios lançaram na temporada passada as bases para voltar a brigar na parte de cima da tabela, com futebol atraente e um oitavo lugar na Eredivisie. O técnico Robin Veldman quer dar sequência a isso, mas também sabe que uma transferência de saída de um ou mais jogadores-chave pode afetar bastante as ambições.

    Por enquanto, o cenário é positivo. Com Dirk Proper, a saída de Joris van Overeem foi reposta, e o elenco tem praticamente todas as posições com duas opções. Veldman quer evoluir principalmente no aspecto defensivo, depois de o Heerenveen ter sofrido gols demais na temporada passada. É justamente isso que precisa fazer a diferença entre um lugar no meio da tabela e uma vaga nos playoffs por competições europeias.

  • imago-sport-1080584666.jpgPro Shots

    7. NEC

    Depois da melhor colocação final na Eredivisie em sua história, o NEC terá nesta temporada um desafio totalmente novo. O clube de Nijmegen não quer apenas voltar a brigar pelas primeiras posições, mas também precisa se manter firme na Europa. Para grande parte do elenco, será o primeiro contato com um calendário duplo.

    Por isso, o diretor técnico Carlos Aalbers investiu de forma enfática em experiência. Perr Schuurs, Emre Mor e, principalmente, Dusan Tadic sabem o que é exigido no mais alto nível, enquanto outros reforços, como Kaj Sierhuis e Jamiro Monteiro, têm muita experiência na Eredivisie. A qualidade para voltar a alcançar os play-offs está mais do que presente, mas a combinação entre a Eredivisie e o futebol europeu faz deste, sem dúvida, o maior desafio que o NEC enfrentou nos últimos anos.

  • imago-sport-1080651029.jpgPro Shots

    6. FC Utrecht

    Um novo período começou no FC Utrecht. Após os anos de sucesso sob o comando de Ron Jans, o clube aposta em Anthony Correia, um treinador com uma visão de jogo bem definida. O ex-técnico do Telstar também opta na cidade de Utrecht por um futebol ofensivo, em um sistema 3-5-2, apesar das expectativas muito mais altas que fazem parte do FC Utrecht.

    Esse novo estilo de jogo terá de ser implementado com um elenco que mudou bastante neste verão. Muita experiência saiu, mas o diretor técnico Jordy Zuidam trouxe jogadores que se encaixam perfeitamente nas ideias de Correia. O FC Utrecht tem novamente qualidade para brigar pelas vagas europeias. Os próximos meses terão de mostrar com que rapidez Correia conseguirá deixar sua marca na equipe.

  • imago-sport-1080351058.jpgPro Shots

    5. FC Twente

    O FC Twente não precisou começar uma grande reformulação neste verão. Os Tukkers jogaram um futebol organizado na temporada passada, sofreram o menor número de gols da Eredivisie e voltaram a garantir vaga em competições europeias. Ainda assim, houve uma conclusão clara: faltou muitas vezes um centroavante que realmente conseguisse transformar a superioridade em gols.

    É exatamente por isso que Wout Weghorst foi levado para Enschede. O experiente atacante precisa dar ao Twente justamente aquele algo a mais em partidas nas quais a equipe deixou pontos pelo caminho com muita frequência na temporada passada. Com isso, os Tukkers voltam a parecer um candidato sério ao futebol europeu, embora seja um grande desafio realmente pressionar AZ, Ajax, PSV e Feyenoord.

  • imago-sport-1080648855.jpgANP

    4. AZ

    O AZ inicia uma temporada em que a barra volta a estar mais alta. O clube de Alkmaar acrescentou, em maio, a Copa da Holanda à sua sala de troféus, mas quer se recuperar de forma contundente na Eredivisie após um sétimo lugar. A nomeação de Leeroy Echteld se mostrou um acerto em cheio no início de 2026 e, sob seu comando, o AZ precisa voltar a brigar de forma estrutural pelas primeiras posições.

    Grande parte do elenco foi mantida, enquanto a concorrência é grande em praticamente todas as posições. O desafio de Echteld está sobretudo em montar uma equipe que jogue um futebol dominante semana após semana e que também consiga transformar isso em resultados.

  • imago-sport-1080698953.jpgBox to Box Pictures

    3. Feyenoord

    Com Giovanni van Bronckhorst no comando, o Feyenoord inicia um novo capítulo. Na temporada passada, o time de Roterdã terminou nada menos que dezenove pontos atrás do campeão PSV, mas, sob o novo treinador, o Feyenoord precisa voltar a brigar pelo título nacional. Não será uma tarefa simples, sobretudo agora que a janela de transferências segue em pleno movimento e o Feyenoord precisa levar em conta a saída de pilares como Anis Hadj Moussa e Givairo Read.

    Além disso, o elenco ainda segue numeroso, o que faz com que, no Feyenoord, alguns jogadores precisem sair primeiro antes de o clube poder se reforçar mais. Um novo ponta esquerda está no topo da lista de desejos, enquanto um lateral esquerdo também seria bem-vindo. Tudo indica que o time de Roterdã voltará a brigar por muito tempo pelo título, embora PSV e Ajax pareçam ter seus elencos um pouco mais ajustados neste momento.

  • imago-sport-1080736560.jpgANP

    2. Ajax

    Depois de anos marcados por trocas de treinadores e instabilidade, Míchel precisa recolocar o Ajax de forma consistente no topo. Os primeiros sinais são positivos: com um estilo de jogo reconhecível, um bom número de reforços experientes e um elenco que está cada vez mais equilibrado, a confiança entre os torcedores volta a crescer.

    Esse otimismo não é sem motivo. O Ajax não esconde que o título nacional é o único objetivo e tem qualidade para desafiar o PSV por muito tempo. Ainda assim, o atual campeão parece, neste momento, estar em um estágio bem mais avançado. Além disso, uma saída do craque Mika Godts daria um duro golpe nas chances de título.

  • imago-sport-1080667301.jpgDeFodi Images

    1. PSV

    Três títulos nacionais seguidos fazem do PSV também nesta temporada o time que todos querem vencer. O clube de Eindhoven começa novamente a temporada como favorito, embora muitos torcedores saibam que o elenco ainda não está fechado. O PSV ainda busca de forma enfática um novo zagueiro central, com Lutsharel Geertruida no topo da lista de desejos.

    Ainda assim, o PSV segue com o elenco mais forte da Eredivisie. O grupo foi mantido em grande parte, enquanto a concorrência justamente monta um novo time. Com mais um zagueiro central e os principais jogadores a bordo, qualquer coisa menos do que um novo título em Eindhoven seria sentida como uma decepção.