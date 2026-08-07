A espera acabou. Na noite de sexta-feira, a Eredivisie da VriendenLoterij volta a começar, quando o recém-promovido Cambuur recebe o Excelsior em Leeuwarden no jogo de abertura. Assim, começa uma nova temporada em que o PSV defende o título nacional, o Ajax não quer apenas dar sequência ao caminho de recuperação, mas também disputar diretamente o campeonato. Isso, naturalmente, também vale para o Feyenoord.

Mas quem terminará no topo no fim das contas? E quais clubes, por outro lado, precisam se preocupar com o rebaixamento? Para responder a isso, pedimos a quatorze editores que preenchessem uma classificação final completa da Eredivisie: do campeão até o 18º colocado.

Com base em todos esses palpites, surgiu uma classificação conjunta. É assim que a redação do Voetbalzone acha que a nova temporada da Eredivisie vai terminar.



