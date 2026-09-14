A nova juventude de Pierre Emerick Aubametyang. O atacante gabonês ex-Milan e Arsenal, nascido em 1989, aos 37 anos completos começou muito bem a nova aventura em La Liga, com a camisa do Deportivo La Coruña, surpresa do campeonato espanhol, com duas vitórias e três empates como recém-promovido, em cinco partidas disputadas. Cinco jogos com um fio condutor em comum: os gols de Aumbameyang: cinco em cinco partidas, todos decisivos para o resultado final.
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Esse Aubameyang é devastador! 5 gols em 5 partidas com o Depor, surpresa na La Liga
5 gols em 5 partidas
Em meados de julho, a escolha de assinar um contrato de dois anos com os galegos, depois do fim da experiência com a camisa do Marselha, 10 gols em 30 partidas na temporada 2025/2026. A estreia foi no empate por 1 a 1 em casa contra o Elche, já deixando sua marca. Nas partidas seguintes, o gabonês continuou sua sequência goleadora, balançando as redes contra o Málaga, nos dois confrontos de seis pontos contra o Valencia e o Villarreal, partida em que também deu duas assistências, e contra o Getafe, nos minutos finais, para buscar o empate. Um total de 5 gols, média de um por jogo: mais da metade dos 9 marcados pela equipe. Apenas Yamal, Mbappé, Raphinha e Camello, do Rayo Vallecano, fizeram melhor, com 6. Não exatamente novatos.
O recorde de Ibra
Uma contratação sensacional para um gigante em decadência do futebol espanhol, recém-retornado à elite, depois de ter conhecido também a vergonha da terceira divisão espanhola: no início, pensava-se que pudesse ser uma jogada de marketing. Nada mais distante disso, já que Aubameyang tomou para si o recorde de Zlatan Ibrahimovic, que marcou 5 gols nas cinco primeiras partidas de La Liga, marca que resistia desde 2009.
NÃO SÓ AUBA
A equipe de Antonio Hidalgo fez uma janela de transferências com vários nomes de peso, integrando-os com jovens de qualidade comprovada. Na janela de verão, de fato, chegaram Angelino da Roma, José Maria Gimenez do Atlético de Madrid, Marc Casado do Barcelona e Adama Traore do West Ham.
UMA SENTENÇA
Por sua vez, Aubameyang se confirmou como o habitual artilheiro incrível de toda uma carreira, da França à Alemanha, passando pela Inglaterra, Espanha e Arábia. O auge vai de 2013 a 2022, quando, no Borussia Dortmund, marcou 141 gols em 213 partidas, ganhando destaque após a saída de Lewandowski, sem conseguir, porém, o feito de tirar o título do Bayern de Munique. Em 2018, chegou ao Arsenal e, junto com Lacazette, formou uma dupla formidável, marcando 92 gols em 163 partidas. As últimas três temporadas, entre Olympique de Marselha e Al-Qadsiah, foram produtivas em termos de números, com nada menos que 65 gols, embora não tenha conseguido erguer nenhum troféu. O único arrependimento de sua carreira está justamente ligado ao palmarés. Em 18 anos de carreira, venceu apenas duas Supercopas da Alemanha, uma Copa da Alemanha, uma FA Cup, uma Copa da Liga Francesa e uma Supercopa da Inglaterra.
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