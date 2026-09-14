Por sua vez, Aubameyang se confirmou como o habitual artilheiro incrível de toda uma carreira, da França à Alemanha, passando pela Inglaterra, Espanha e Arábia. O auge vai de 2013 a 2022, quando, no Borussia Dortmund, marcou 141 gols em 213 partidas, ganhando destaque após a saída de Lewandowski, sem conseguir, porém, o feito de tirar o título do Bayern de Munique. Em 2018, chegou ao Arsenal e, junto com Lacazette, formou uma dupla formidável, marcando 92 gols em 163 partidas. As últimas três temporadas, entre Olympique de Marselha e Al-Qadsiah, foram produtivas em termos de números, com nada menos que 65 gols, embora não tenha conseguido erguer nenhum troféu. O único arrependimento de sua carreira está justamente ligado ao palmarés. Em 18 anos de carreira, venceu apenas duas Supercopas da Alemanha, uma Copa da Alemanha, uma FA Cup, uma Copa da Liga Francesa e uma Supercopa da Inglaterra.



