Esqueça Jogo Bonito - o Brasil está uma bagunça! Sem vitórias em quatro jogos, muitas lesões e novo comando enquanto a Copa América se aproxima

A Seleção está sob dificuldades antes dos amistosos contra Inglaterra e Espanha - eles podem reverter a situação?

Em 2023, o Brasil pensou que havia contratado Carlo Ancelotti. Eles anunciaram para todos, com certa confiança, que ele seria o próximo técnico da seleção. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, até afirmou que o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, ajudaria na transição para a era Ancelotti. "Seu (Diniz) plano de jogo é quase semelhante ao do técnico que assumirá na Copa América, Ancelotti", disse Rodrigues. "Não o chamamos de técnico interino da seleção nacional. Ele virá para fazer a transição no Brasil para Ancelotti."

Para uma equipe que havia experimentado tumulto no banco e exibições pobres no campo, os bons tempos pareciam ter voltado. Avançando nove meses e nada mudou. Ancelotti renovou seu contrato com o Real Madrid, enquanto a Seleção está agora em seu terceiro técnico desde que Tite deixou o cargo em dezembro de 2022.

E há poucos sinais de melhora à vista. Alguns de seus maiores nomes estão lesionados, enquanto os pilares dos clubes têm lutado para encontrar seu melhor futebol com a camisa nacional. Isso vai além de uma má fase para a seleção de futebol mais bem-sucedida. Os pentacampeões da Copa do Mundo, antes intocáveis no cenário global, de repente parecem frágeis - faltando continuidade dentro e fora de campo. Com mais um rosto novo na beira do campo, isso parece ser um ponto crucial. Dois amistosos, contra potências europeias como Inglaterra e Espanha, estão por vir e é fundamental que haja passos positivos à frente.