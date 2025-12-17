Esposa de Raphinha dispara após brasileiro do Barcelona ser ignorado em seleção do ano da Fifa: "Joga basquete?"
Raphinha enfrenta novo desprezo com anúncio do The Best Fifa
Raphinha foi novamente omitido quando o prêmio The Best, da Fifa, foi anunciado. Seus colegas do Barcelona, Pedri e Lamine Yamal, apareceram na seleção do ano, enquanto a estrela do PSG, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham e Cole Palmer também foram incluídos. No entanto, Raphinha não apareceu no time dos 11 melhores do ano, apesar de ter desfrutado de uma campanha em que marcou 18 gols e deu 10 assistências em 36 jogos do campeonato espanhol, sendo nomeado o Jogador da Temporada da La Liga. Raphinha foi incluído na lista inicial dos 26 jogadores que seriam selecionados para a seleção final, mas não conseguiu votos suficientes para entrar na equipe. O jogador respondeu com uma série de postagens nas redes sociais que mostravam seus gols, assistências e troféus da última temporada.
- (C)Getty images
Esposa de Raphinha se enfurece com a decisão
A esposa de Raphinha, Natália Rodrigues, deixou claro o quanto estava furiosa ao ver seu marido ser ignorado novamente. Ela descreveu a votação final como uma "injustiça" e perguntou ironicamente "O Raphinha está jogando basquete?" em postagens no Instagram. A esposa da estrela do Barcelona também escreveu "eles nem tentam mais esconder" e "mas ele não merecia estar entre os 11?" em uma série de mensagens que foram posteriormente apagadas.
"Eu merecia mais" - Raphinha sente-se injustiçado
A grande fase de Raphinha na temporada passada também o colocou como candidato ao prêmio Bola de Ouro. No entanto, a honraria acabou ficando com Dembélé, que viveu uma temporada histórica pelo PSG e conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Champions League. Ainda assim, Raphinha afirmou desde então que sente merecer mais reconhecimento.
Após o recente duelo do Barcelona com o Chelsea pela Champions League, o atacante falou com os jornalistas: “Eu merecia muito mais, mas esses são prêmios individuais, e coletivamente nós não conquistamos a Champions League, que é o que queremos. Essas coisas não estão sob o meu controle. As pessoas, os jornalistas… eu só controlo o que acontece dentro de campo.” Questionado sobre o motivo de não ter terminado em uma posição mais alta na votação da Bola de Ouro, respondeu: “Vocês é que deveriam explicar isso. Eu fiz tudo o que podia. Vou continuar tentando ser melhor, é isso.”
Raphinha terminou na quinta colocação do ranking final, atrás de Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.
Simeone diz que Raphinha merecia ganhar a Bola de Ouro
O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, tem uma visão similar e admitiu que ficou surpreso que Raphinha não estava no topo da lista nas premiações da Bola de Ouro, dizendo aos repórteres: "Raphinha é um jogador incrível. Ele pode jogar em qualquer lugar. Como ponta, como meio-campista, como atacante ou até mesmo como lateral. Ele pode marcar, criar, pressionar e correr. Eu não sei como ele não ganhou a Bola de Ouro. Para mim, eu o escolheria."
- Getty Images Sport
Raphinha está comprometido com o Barcelona
A temporada 2025/26 de Raphinha começou atrapalhada por uma lesão, mas o atacante já está recuperado e volta a ser esperado como peça-chave do Barcelona. Aos 28 anos, ele soma seis gols e três assistências em 10 jogos de La Liga nesta campanha, números que evidenciam o quanto é fundamental para o time catalão.
Nos últimos meses, surgiram especulações de que Raphinha poderia se deixar seduzir por uma proposta milionária da Arábia Saudita, mas o próprio jogador tratou de descartar qualquer possibilidade. Nas redes sociais, ele disparou: “Eu não sei de onde tiram tantas besteiras, sério. Bem, esse aqui, de onde sempre sai notícia falsa, muito legal.”
A equipe comandada por Hansi Flick lidera atualmente La Liga com quatro pontos de vantagem e se prepara para o último compromisso de 2025, no domingo (21), contra o Villarreal.