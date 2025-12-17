Esposa de Raphinha dispara após brasileiro do Barcelona ser ignorado em seleção do ano da Fifa: "Joga basquete?"

A grande fase de Raphinha na temporada passada também o colocou como candidato ao prêmio Bola de Ouro. No entanto, a honraria acabou ficando com Dembélé, que viveu uma temporada histórica pelo PSG e conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Champions League. Ainda assim, Raphinha afirmou desde então que sente merecer mais reconhecimento.

Após o recente duelo do Barcelona com o Chelsea pela Champions League, o atacante falou com os jornalistas: “Eu merecia muito mais, mas esses são prêmios individuais, e coletivamente nós não conquistamos a Champions League, que é o que queremos. Essas coisas não estão sob o meu controle. As pessoas, os jornalistas… eu só controlo o que acontece dentro de campo.” Questionado sobre o motivo de não ter terminado em uma posição mais alta na votação da Bola de Ouro, respondeu: “Vocês é que deveriam explicar isso. Eu fiz tudo o que podia. Vou continuar tentando ser melhor, é isso.”

Raphinha terminou na quinta colocação do ranking final, atrás de Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.