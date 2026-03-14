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Italy v Argentina - Finalissima 2022Getty Images Sport

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Espanha x Argentina: a Grande Final será disputada em Milão? O San Siro tem apenas uma concorrente

Ainda não foi definido o local da partida entre os campeões da Europa e os campeões da América do Sul

Espanha x Argentina: a Grande Final entre os campeões da Europa e da América do Sul (além de campeões do mundo) poderá ser disputada em Milão. O San Siro, de fato, se candidata como sede ideal para o confronto de sexta-feira, 27 de março.

O local original era o Catar, palco da final da Copa do Mundo de 2022 vencida pela Argentina, mas devido à guerra em curso no Oriente Médio, a Fifa precisa encontrar uma nova solução. Nos últimos dias, a opção de reserva número um parecia ser o Santiago Bernabéu, em Madri, mas a Conmebol prefere um estádio em campo neutro para evitar que a Argentina de Scaloni tenha que jogar fora de casa.

  • MILÃO OU LISBOA

    Segundo a La Gazzetta dello Sport, nada ainda é oficial nem está definido, mas há apenas duas possibilidades em jogo: Milão ou Lisboa. A capital de Portugal é perfeita também do ponto de vista logístico (foi lá que foram organizadas as finais da Liga dos Campeões em 2020, após o lockdown devido à Covid), mas o charme do San Siro continua incomparável e as excelentes reações à cerimônia de abertura de Milão-Cortina podem influenciar a decisão. 

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