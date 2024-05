Escalação do Inter na derrota para o Belgrano não foi testada nos treinos de Eduardo Coudet

Treinador argentino escalou time que não foi testado em treinos anteriores à partida da Sul-Americana

O elenco do Internacional voltou às atividades no dia 14 de maio. Duas semanas depois, o time foi a campo para enfrentar o Belgrano, da Argentina, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. No jogo, porém, a comissão técnica de Eduardo Coudet escalou uma equipe que não havia treinado no período que antecedeu o duelo, como soube a GOAL.

Fontes ligadas ao plantel alegam que o treinador argentino não fez ajustes na formação escolhida para enfrentar o Belgrano pela Sul-Americana. Há ainda outras reclamações em relação à forma de atuar do time no jogo contra os argentinos.

O Inter não entrava em campo desde 28 de abril, quando enfrentou o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no Beira-Rio. Desde então, enchentes no Rio Grande do Sul impediram que os times locais entrassem em campo. O Colorado ficou longe dos trabalhos até 14 de maio, quando o time voltou às atividades em Porto Alegre.

