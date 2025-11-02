+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Man City Bournemouth
Richard Martin

Erling Haaland encontra parceiro ideal em vitória fundamental do Manchester City

Erling Haaland e Rayan Cherki mostraram uma parceria devastadora na vitória convincente do Manchester City por 3 a 1 sobre o Bournemouth, oferecendo a resposta ideal após a derrota da semana passada para o Aston Villa

O City levou um susto logo no início, quando Eli Junior Kroupi finalizou um contra-ataque relâmpago no primeiro minuto, mas o lance foi anulado por impedimento. A estratégia dos mandantes era clara: acionar Erling Haaland em posições perigosas — e funcionou aos 17 minutos. Após um toque preciso de cabeça de Rayan Cherki, a bola ultrapassou a linha defensiva alta do Bournemouth e encontrou o norueguês, que disparou desde o meio-campo para abrir o placar diante de Djordje Petrovic.

O Bournemouth empatou após uma falha de Gianluigi Donnarumma, que tentou afastar um escanteio com um soco, mas acabou levantando a bola dentro da área. Tyler Adams aproveitou e mandou um voleio certeiro para o gol. As reclamações do goleiro italiano por uma suposta falta não foram atendidas. Pouco depois, o City pediu um pênalti por um toque de mão de Alex Jimenez, o que gerou protestos da torcida contra o árbitro Anthony Taylor — mas a resposta veio em campo.

Cherki deu outro passe magistral de primeira, rompendo a defesa adversária e deixando Haaland livre novamente. O atacante avançou com potência, driblou Petrovic e marcou seu 13º gol na Premier League em apenas 10 jogos. O hat-trick quase veio antes do intervalo, quando Jeremy Doku o lançou em velocidade, mas desta vez o goleiro do Bournemouth levou a melhor e defendeu a cavadinha do camisa 9.

No segundo tempo, o Bournemouth ainda criou boas chances com David Brooks e Kroupi, mas Donnarumma se redimiu com boas defesas. E o City selou a vitória em grande estilo: Cherki e Phil Foden tabelaram e encontraram Nico O’Reilly, que finalizou rasteiro no canto inferior, definindo o placar na marca da hora e garantindo mais três pontos para os Citizens no Etihad Stadium.

A GOAL avalia os jogadores do City no Etihad Stadium.

  Manchester City v Bournemouth - Premier League

    Goleiro & Defesa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):
    Sua falha na defesa foi um lembrete claro de sua recorrente dificuldade em lidar com cruzamentos, e a reclamação que lhe rendeu um cartão não ajudou. Em sua defesa, reagiu bem depois disso, fazendo defesas importantes para impedir Kroupi e Brooks.

    Matheus Nunes (6/10):
    Controlou bem a ameaça de Antoine Semenyo ao longo da partida e fez um desarme crucial em Brooks após uma boa jogada do ganês. Foi seguro na marcação, embora pouco efetivo no apoio ofensivo.

    Rúben Dias (6/10):
    Passou por alguns sustos com Kroupi, mas manteve o controle da defesa e conteve o avanço dos adversários com intervenções precisas.

    Josko Gvardiol (6/10):
    Levou um susto cedo, quando Brooks passou por ele na jogada que terminou em um gol anulado por impedimento. Depois disso, se recuperou bem, mostrou firmeza e fez boa dupla com Dias. Seu desarme em Semenyo arrancou aplausos da torcida.

    Nico O'Reilly (8/10):
    Uma atuação dominante. Mostrou personalidade e iniciativa ofensiva, chegando perto de marcar no primeiro tempo. Foi recompensado ao se redimir com um gol de bela execução.

  Manchester City v Bournemouth

    Meio-campo

    Bernardo Silva (6/10):
    Teve um papel mais discreto e raramente avançou ao ataque, mas contribuiu de forma importante para a vitória com seu uso inteligente da bola e movimentação precisa.

    Nico González (7/10):
    O maior elogio que se pode fazer é que o City quase não sentiu a ausência de Rodri. Mostrou ótimo posicionamento, garantiu o controle do meio-campo e se entendeu bem com Cherki.

    Phil Foden (7/10):
    Embora tenha sido um pouco ofuscado por Cherki, teve papel importante na construção das jogadas e foi decisivo ao dar o passe que deixou O'Reilly em condição de marcar.

  Manchester City v Bournemouth - Premier League

    Ataque

    Rayan Cherki (9/10):
    Mostrou toda a sua magia e foi fundamental para o brilho de Haaland. Sua assistência de cabeça foi inesperada, mas exatamente o que o City precisava para desmontar a defesa adversária. O passe de primeira para o norueguês foi uma verdadeira obra de arte. Quase coroou a atuação com um gol, sendo parado por Petrovic em uma cobrança de falta e mandando por cima no segundo tempo.

    Erling Haaland (9/10):
    Simplesmente inevitável. Demonstrou uma sintonia perfeita com Cherki e causou pânico na defesa do Bournemouth sempre que recebia uma bola em profundidade. Finalizou com confiança para marcar dois gols e ficou muito perto de completar seu primeiro hat-trick da temporada.

    Jeremy Doku (6/10):
    Uma atuação irregular. Perdeu a bola na origem do gol anulado do Bournemouth, mas compensou com boas investidas ofensivas, incluindo o passe para Haaland na única vez em que o norueguês não superou Petrovic.

  Manchester City v Bournemouth - Premier League

    Substitutos e Treinador

    Savinho (5/10):
    Não aproveitou o fato de o Bournemouth já ter praticamente desistido do jogo e desperdiçou um passe crucial que poderia ter resultado no quarto gol.

    Tijjani Reijnders (6/10):
    Mostrou boa energia após entrar no lugar de Cherki e tentou explorar os espaços nos contra-ataques.

    Omar Marmoush (N/A):
    Substituiu Haaland aos 82 minutos e teve pouco tempo para influenciar.

    Rayan Aït-Nouri (N/A):
    Entrou aos 90 minutos apenas para administrar o resultado.

    Rodri (N/A):
    Também acionado aos 90 minutos, sem tempo para participar de forma relevante.

    Pep Guardiola (8/10):
    A decisão de escalar Foden e Cherki juntos levantou dúvidas diante de um adversário rápido como o Bournemouth, mas a estratégia funcionou perfeitamente e garantiu uma vitória convincente.

