Erling Haaland encontra parceiro ideal em vitória fundamental do Manchester City

O City levou um susto logo no início, quando Eli Junior Kroupi finalizou um contra-ataque relâmpago no primeiro minuto, mas o lance foi anulado por impedimento. A estratégia dos mandantes era clara: acionar Erling Haaland em posições perigosas — e funcionou aos 17 minutos. Após um toque preciso de cabeça de Rayan Cherki, a bola ultrapassou a linha defensiva alta do Bournemouth e encontrou o norueguês, que disparou desde o meio-campo para abrir o placar diante de Djordje Petrovic.

O Bournemouth empatou após uma falha de Gianluigi Donnarumma, que tentou afastar um escanteio com um soco, mas acabou levantando a bola dentro da área. Tyler Adams aproveitou e mandou um voleio certeiro para o gol. As reclamações do goleiro italiano por uma suposta falta não foram atendidas. Pouco depois, o City pediu um pênalti por um toque de mão de Alex Jimenez, o que gerou protestos da torcida contra o árbitro Anthony Taylor — mas a resposta veio em campo.

Cherki deu outro passe magistral de primeira, rompendo a defesa adversária e deixando Haaland livre novamente. O atacante avançou com potência, driblou Petrovic e marcou seu 13º gol na Premier League em apenas 10 jogos. O hat-trick quase veio antes do intervalo, quando Jeremy Doku o lançou em velocidade, mas desta vez o goleiro do Bournemouth levou a melhor e defendeu a cavadinha do camisa 9.

No segundo tempo, o Bournemouth ainda criou boas chances com David Brooks e Kroupi, mas Donnarumma se redimiu com boas defesas. E o City selou a vitória em grande estilo: Cherki e Phil Foden tabelaram e encontraram Nico O’Reilly, que finalizou rasteiro no canto inferior, definindo o placar na marca da hora e garantindo mais três pontos para os Citizens no Etihad Stadium.

A GOAL avalia os jogadores do City no Etihad Stadium.