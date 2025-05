Erling Haaland não é culpado pela temporada ruim do Manchester City, e coadjuvantes precisam melhorar de nível

O norueguês sofreu com falta de oportunidades nesta temporada, mas fez o melhor em um time muito abaixo do seu padrão usual

Erling Haaland já marcou gols em 20 dos 23 estádios ingleses onde jogou. Ainda falta balançar as redes no Gtech Community Stadium, do Brentford, e em outros dois - um deles é Anfield. Mas é Wembley que mais incomoda: o norueguês atuou quatro vezes no estádio e nunca marcou.

Neste sábado (16), ele pode ter mais uma chance, na final da Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace. Ou pelo menos, deveria ter. Haaland voltou de lesão no tornozelo no fim de semana passado, após seis semanas fora, e teve atuação apagada no empate sem gols com o Southampton. Pep Guardiola admitiu que ainda não decidiu se escalará o atacante:

"Foram cinco semanas fora. Ele é um cara grande e talvez precise de mais tempo", disse.

Mais artigos abaixo

A volta de Haaland também coincidiu com o fim da sequência de cinco vitórias do City. Há quem diga que o time joga melhor sem ele. Nesta temporada, a equipe tem média de 2,2 gols por jogo sem Haaland, contra 2,0 com ele. No último ano, a diferença foi ainda menor: 2,6 sem ele, 2,5 com ele em campo. Além disso, o City ficou invicto nos sete jogos em que Haaland esteve ausente - com seis vitórias - e 12 das 14 derrotas na temporada aconteceram com ele jogando.

Mas, como dizem por aí, estatísticas nem sempre contam toda a história. Haaland é decisivo, e deve estar em campo na final. Cabe ao time garantir que ele receba bolas em condições de decidir - como sempre faz.