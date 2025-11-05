Erling Haaland conquista recorde na Champions League que nem Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram
- Getty Images Sport
Temporada avassaladora
Erling Haaland teve um início de temporada avassalador tanto pelo clube quanto pela seleção. O norueguês entrou no jogo de quarta-feira (05) tendo marcado 17 vezes em 13 partidas na campanha de 2025/26, falhando apenas em balançar as redes nas derrotas para Tottenham e o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês.
O jogador de 25 anos marcou contra o Borussia Dortmund, sua ex-equipe, após ser assistido por Jeremy Doku na marca da meia hora, enquanto o Manchester City dominava com uma vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo dentro do Etihad Stadium. Phil Foden abriu o placar para os Cityzens no meio do primeiro tempo enquanto o City buscava alcançar a terceira vitória consecutiva em todas as competições.
A equipe de Pep Guardiola iniciou de forma invicta sua campanha na Champions League, com um empate de 2 a 2 em Mônaco entre uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Napoli e um triunfo por 2 a 0 contra o Villarreal. Haaland marcou em todos os quatro jogos europeus pelo City nesta temporada. Somando os dois gols contra o Real Madrid, em casa, na temporada passada, o atacante escreveu seu nome nos livros de história.
Norueguês faz mais história
O gol de Haaland contra o Dortmund fez do atacante o primeiro jogador a marcar em cinco jogos consecutivosda Champions por três clubes diferentes. Ele perdeu o jogo de volta do play-off da Champions da temporada passada, contra o Real Madrid, em fevereiro, devido a uma lesão.
O atacante já havia alcançado esse feito com Borussia Dortmund e Red Bull Salzburg. Haaland fez apenas seis aparições na Champions pelo Salzburg, mas marcou em cinco delas na campanha europeia 2019/20, que incluiu um gol em uma derrota por 4 a 3 em Liverpool em outubro de 2019.
Haaland, então, marcou em cinco partidas consecutivas pelo Dortmund na temporada 2020/21, ao balançar as redes contra Lazio, Zenit, Club Brugge e Sevilla antes de se transferir para o Manchester City em 2022.
- Getty Images Sport
"Sua influência é enorme"
A noite de recordes de Haaland acontece pouco depois do treinador do City, Pep Guardiola, comparar o atacante aos ícones do futebol Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A dupla dominou o futebol mundial por décadas, enquanto Guardiola, que gerenciou o Barcelona entre 2008 e 2012, foi fundamental para a ascensão de Messi ao estrelato.
Depois que Haaland marcou duas vezes contra o Bournemouth, no fim de semana, o chefe do City minimizou a ideia de que eles são muito dependentes do atacante. Guardiola insistiu que é natural uma equipe ver um indivíduo tão dominante como Haaland liderar as tabelas de artilharia.
"É assim que é. Se você joga com Messi ou Ronaldo, sua influência é enorme," disse Guardiola. "Você vê os números desse cara? Claro que ele está nesse nível. Messi e Ronaldo o fizeram por 15 anos, mas este é o nível. O primeiro gol, a maneira como ele chuta a bola, é como 'Vou marcar'. Ele tem essa fome. É top. Eu disse como ele é incrivelmente treinável e gerenciável".
"Eu sou duro às vezes com Haaland, mas ele é de mente aberta. Ele vive para os gols e, às vezes, a pressão não pode ser sustentada por 90 minutos, mas isso é normal. Sem ele seria difícil, para ser honesto, mas somos sortudos que Omar está de volta, e temos jogadores em forma, é bom."
"Eu sou apenas Erling"
Haaland, no entanto, minimizou as comparações com Messi e Cristiano Ronaldo, já que a estrela do City escolheu afastar a ideia de que está se igualando a qualquer um dos ícones.
"Não, de forma alguma!" Haaland insistiu quando ouviu as palavras de Guardiola sobre o atacante e a dupla. "Ninguém pode chegar perto desses dois, então, não... Eu sou apenas Erling, um norueguês marcando gols. Isso não vai mudar."
Haaland lidera a corrida pela Chuteira de Ouro na Premier League nesta temporada, tendo marcado 13 vezes, um número que ele buscará aumentar quando o City enfrentar o Liverpool neste fim de semana.