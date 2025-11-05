Erling Haaland conquista recorde na Champions League que nem Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram

Erling Haaland teve um início de temporada avassalador tanto pelo clube quanto pela seleção. O norueguês entrou no jogo de quarta-feira (05) tendo marcado 17 vezes em 13 partidas na campanha de 2025/26, falhando apenas em balançar as redes nas derrotas para Tottenham e o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês.

O jogador de 25 anos marcou contra o Borussia Dortmund, sua ex-equipe, após ser assistido por Jeremy Doku na marca da meia hora, enquanto o Manchester City dominava com uma vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo dentro do Etihad Stadium. Phil Foden abriu o placar para os Cityzens no meio do primeiro tempo enquanto o City buscava alcançar a terceira vitória consecutiva em todas as competições.

A equipe de Pep Guardiola iniciou de forma invicta sua campanha na Champions League, com um empate de 2 a 2 em Mônaco entre uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Napoli e um triunfo por 2 a 0 contra o Villarreal. Haaland marcou em todos os quatro jogos europeus pelo City nesta temporada. Somando os dois gols contra o Real Madrid, em casa, na temporada passada, o atacante escreveu seu nome nos livros de história.