Competições agitam o meio de ano do mundo dos esportes; veja elenco

Dois grandes eventos, entre junho e agosto, agitam o mundo dos esportes: a Euro 2024 e as Olimpíadas de Paris. E ambos os eventos estarão no cardápio da CazéTV, emissora no YouTube.

A emissora, nas últimas semanas, tem anunciado a chegada de reforços em sua equipe, como a de Natalie Gedra e Rafael Oliveira.

Abaixo, portanto, a GOAL te mostra o elenco da emissora para a cobertura deste meio de ano....