Equipamento do Wrexham 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Ryan Reynolds, Rob McElhenney e a fabricante de camisas Macron mantêm os detalhes do design em sigilo absoluto até o anúncio oficial do clube. Tradicionalmente, o Wrexham só revela seus temas ou camisas quando a janela de transferências de verão se abre, geralmente por volta de julho, pouco antes de suas turnês de pré-temporada e da próxima campanha da EFL.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Wrexham para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.