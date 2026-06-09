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Sam Smith Wrexham goal 2025-26Getty
Renuka Odedra

Traduzido por

Equipamento do Wrexham 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

CULTURE
Camisas de futebol
Wrexham

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Wrexham para a temporada 2026-27.

Ryan Reynolds, Rob McElhenney e a fabricante de camisas Macron mantêm os detalhes do design em sigilo absoluto até o anúncio oficial do clube. Tradicionalmente, o Wrexham só revela seus temas ou camisas quando a janela de transferências de verão se abre, geralmente por volta de julho, pouco antes de suas turnês de pré-temporada e da próxima campanha da EFL.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Wrexham para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Uniforme titular do Wrexham para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Depois que o uniforme titular da temporada 2025-26 apostou forte em uma estética retrô dos anos 1980 (com riscas brancas e uma gola branca bem marcante), os primeiros rumores entre os entusiastas de uniformes indicam que a Macron voltará a um design vermelho liso mais elegante, minimalista e ultramoderno.

    Espere um relevo sutil e texturizado incorporado ao tecido, em vez de peças brancas contrastantes chamativas, possivelmente combinado com uma gola redonda simples.


  • Uniforme de visitante do Wrexham para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Ryan e Rob adoram usar os uniformes de visitante e o terceiro uniforme para contar uma história específica ou explorar a cultura galesa. Para a temporada 2025-26, eles optaram por um visual brilhante em tons de amarelo e verde, inspirado na narcisa.

    Rumores sugerem que o uniforme alternativo de 2026-27 poderá voltar a ter uma base branca, mas incorporará um padrão geométrico abstrato e ousado em vermelho ou verde nos ombros ou no peito, afastando-se dos blocos de cor sólidos padrão.


  • Terceiro uniforme do Wrexham para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Os uniformes anteriores exibiram frases como “Wrexham is the Name”, homenagens ao desastre da mina de carvão de Gresford e “Don’t forget where you came from”. Espera-se que as camisas da temporada 2026-27 apresentem uma nova letra de música ou frase em galês impressa no interior da gola ou na bainha interna da barra.