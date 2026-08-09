De acordo com o jornal Marca, "Araújo havia confirmado em mais de uma ocasião seu desejo de permanecer no Barcelona, por isso sua saída surpreendeu até mesmo alguns de seus companheiros no clube catalão. Contudo, após a definição da situação de Flick, ele preferiu embarcar em uma nova experiência, juntando-se ao Liverpool até junho, com um contrato que se estende até 2031".

O Liverpool possui a opção de compra do jogador por cerca de 50 milhões de euros, e o clube inglês também arcará integralmente com seu salário, um dos mais altos do Barcelona, o que contribuirá para reduzir de forma notável a folha salarial do clube catalão.

Araújo deixou a cidade esportiva Joan Gamper carregando suas malas, depois de se despedir de seus companheiros e dos funcionários do clube antes de seguir rumo à Inglaterra.

Leia também: A saída de Jaissle muda a postura do Al-Ahly em relação a estrela do Barcelona