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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

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Equação difícil: saída de Araújo coloca 5 opções defensivas na mesa do Barcelona

Mercado da bola
R. Araujo
W. Saliba
C. Romero
C. Lukeba
Barcelona
Liverpool
A. Laporte
Deco
Uruguai
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Espanha
England
Portugal

Deco começa a busca pela solução

A saída de Ronald Araújo rumo ao Liverpool abriu as portas para que o Barcelona reavalie seus planos defensivos, depois que a partida do zagueiro uruguaio deixou de ser uma possibilidade em aberto para se tornar uma decisão definitiva, após sua conversa com Hansi Flick.

Com a partida do jogador para a Inglaterra, Deco, diretor esportivo do Barcelona, começou a analisar novas opções para reforçar o miolo de zaga, em meio a um difícil equilíbrio entre as necessidades defensivas da equipe e outras prioridades no mercado de transferências.

  • Saída surpreendente: postura de Flick decide tudo

    De acordo com o  jornal Marca, "Araújo havia confirmado em mais de uma ocasião seu desejo de permanecer no Barcelona, por isso sua saída surpreendeu até mesmo alguns de seus companheiros no clube catalão. Contudo, após a definição da situação de Flick, ele preferiu embarcar em uma nova experiência, juntando-se ao Liverpool até junho, com um contrato que se estende até 2031".

    O Liverpool possui a opção de compra do jogador por cerca de 50 milhões de euros, e o clube inglês também arcará integralmente com seu salário, um dos mais altos do Barcelona, o que contribuirá para reduzir de forma notável a folha salarial do clube catalão.

    Araújo deixou a cidade esportiva Joan Gamper carregando suas malas, depois de se despedir de seus companheiros e dos funcionários do clube antes de seguir rumo à Inglaterra.

    Leia também: A saída de Jaissle muda a postura do Al-Ahly em relação a estrela do Barcelona

    • Publicidade

  • Uma saída que não estava prevista dessa forma

    A saída de Araújo não fazia parte do plano inicial do Barcelona, ainda que a possibilidade de sua partida existisse, especialmente porque o próprio jogador não estava entusiasmado com a ideia de deixar o clube. No entanto, a confirmação da saída impôs uma nova realidade a Flick e Deco.

    A dupla começou a avaliar a necessidade de o time contratar um novo zagueiro, um passo que não estava fortemente cogitado dias atrás, diante da abundância de opções defensivas no elenco.

    Flick conta atualmente com Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Eric García, Koundé, Álvaro Cortés, além de Gerard Martín, e Rodri, que deve se juntar ao Barcelona, também pode atuar na posição de zagueiro central.

    Mas as ambições do Barcelona para a temporada 2026-2027, sobretudo disputar a Liga dos Campeões da Europa, levam a comissão técnica a pensar em ter opções mais prontas, especialmente diante das preocupações com as lesões que Christensen vem sofrendo, além da necessidade de alguns outros elementos evoluírem mais.

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  • Deco reabre o dossiê da zaga central

    O jornal afirmou: "Por esse motivo, Deco retomou a busca por um zagueiro e começou a explorar as opções disponíveis no mercado. Há vários nomes e perfis em análise, mas a decisão final dependerá da visão de Flick e do orçamento disponível para reforçar outras posições que o clube considera mais urgentes".

    No topo dessas prioridades estão as possíveis contratações de Rodri ou Julián Álvarez, além do dinheiro que pode entrar nos cofres do clube por meio de outras negociações, como a possível transferência de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain.

    A decisão de contratar um novo zagueiro também será influenciada pelas oportunidades que surgirem no mercado de transferências, especialmente porque, até pouco tempo atrás, o Barcelona trabalhava em outros dossiês, antes de ficar prestes a concluir a contratação do meio-campista espanhol do Manchester City.

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  • Laporte na foto, mas sem negociações

    Durante os últimos dias, o nome de Aymeric Laporte foi mencionado como uma das opções possíveis para substituir Araújo, mas não há no momento negociações entre as duas partes.

    A Marca prosseguiu: "As informações disponíveis indicam que o que aconteceu se limitou a um encontro amistoso que reuniu Laporte e sua família com pessoas ligadas ao Barcelona durante a Copa do Mundo, enquanto o zagueiro espanhol continua sendo um dos nomes que agradam a Deco e Flick".

    E continuou: "Laporte não é o único nome ligado ao Barcelona, já que também surgiram os nomes de Cristian Romero, Lucumí, William Saliba e Herrington, mas Deco mantém ainda outras opções que não revelou até agora".

    E concluiu: "Portanto, a saída de Araújo devolveu o dossiê do zagueiro central à mesa do Barcelona, iniciando uma nova fase de escolha entre a necessidade técnica, o orçamento e o que o mercado pode oferecer".

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