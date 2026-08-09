A saída de Ronald Araújo rumo ao Liverpool abriu as portas para que o Barcelona reavalie seus planos defensivos, depois que a partida do zagueiro uruguaio deixou de ser uma possibilidade em aberto para se tornar uma decisão definitiva, após sua conversa com Hansi Flick.
Com a partida do jogador para a Inglaterra, Deco, diretor esportivo do Barcelona, começou a analisar novas opções para reforçar o miolo de zaga, em meio a um difícil equilíbrio entre as necessidades defensivas da equipe e outras prioridades no mercado de transferências.