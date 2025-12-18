Enzo Maresca revela por que Estêvão não tem sido escalado e gera preocupação no Chelsea

Após a partida, Enzo Maresca explicou o motivo da ausência de Estêvão: “Ele teve um pequeno problema. Foi um problema muscular. Não estará disponível para o jogo contra o Newcastle United e vamos avaliar a situação para a próxima partida”, afirmou o treinador.

A contusão representa mais um contratempo para Maresca, que já não pôde contar com Levi Colwill, Dário Essugo, Liam Delap e Romeo Lavia. Sem Estêvão, Tyrique George e Jamie Gittens foram escalados pelas pontas. Ainda assim, quem acabou decidindo o confronto foram os jogadores que saíram do banco, responsáveis pelos gols que garantiram a vitória por 3 a 1 do Chelsea.

O resultado marcou vitórias consecutivas para Maresca, que recentemente revelou ter vivido as “piores 48 horas” desde que chegou a Stamford Bridge. Após o triunfo sobre o Cardiff, o técnico italiano admitiu alívio e satisfação. “Estou feliz. Vamos disputar mais uma semifinal e acho que é isso que os torcedores merecem. Foi um grande momento e sou sempre grato. Quando não vencemos, é normal que haja insatisfação, mas, no geral, os torcedores sempre estiveram ao nosso lado”, disse.

Maresca também destacou a dificuldade desse tipo de confronto. “São jogos que fazem você se apaixonar ainda mais pelos jogadores. É muito fácil escorregar, porque são partidas complicadas. Toda temporada vemos equipes caindo diante de times da League One ou League Two. Você precisa estar atento e fazer as coisas certas”, completou.