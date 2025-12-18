Enzo Maresca revela por que Estêvão não tem sido escalado e gera preocupação no Chelsea
Estêvão será ausência do Chelsea
Estêvão não foi relacionado pelo Chelsea na última terça-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Cardiff Cit. A partida teve equilíbrio até a reta final: David Turnbull empatou aos 75 minutos, depois de Alejandro Garnacho abrir o placar pouco antes da marca de uma hora de jogo. No entanto, os gols de Pedro Neto e o segundo de Garnacho, já nos acréscimos, garantiram a vitória dos Blues e a classificação para as semifinais da Copa da Liga Inglesa. Na próxima fase, o Chelsea enfrentará o vencedor do duelo entre Arsenal e Crystal Palace, que se enfrentam nestaa quinta-feira (18). Os jogos de ida das semifinais estão previstos para a semana de 12 de janeiro de 2026, com as partidas de volta programadas para a semana de 2 de fevereiro.
O Chelsea tenta conquistar a Copa da Liga Inglesa pela primeira vez desde 2015, quando venceu o Tottenham na final. Desde então, o clube chegou à decisão em outras três oportunidades, mas acabou derrotado uma vez pelo Manchester City e duas vezes pelo Liverpool.
- Getty Images Sport
Maresca explica ausência do brasileiro
Após a partida, Enzo Maresca explicou o motivo da ausência de Estêvão: “Ele teve um pequeno problema. Foi um problema muscular. Não estará disponível para o jogo contra o Newcastle United e vamos avaliar a situação para a próxima partida”, afirmou o treinador.
A contusão representa mais um contratempo para Maresca, que já não pôde contar com Levi Colwill, Dário Essugo, Liam Delap e Romeo Lavia. Sem Estêvão, Tyrique George e Jamie Gittens foram escalados pelas pontas. Ainda assim, quem acabou decidindo o confronto foram os jogadores que saíram do banco, responsáveis pelos gols que garantiram a vitória por 3 a 1 do Chelsea.
O resultado marcou vitórias consecutivas para Maresca, que recentemente revelou ter vivido as “piores 48 horas” desde que chegou a Stamford Bridge. Após o triunfo sobre o Cardiff, o técnico italiano admitiu alívio e satisfação. “Estou feliz. Vamos disputar mais uma semifinal e acho que é isso que os torcedores merecem. Foi um grande momento e sou sempre grato. Quando não vencemos, é normal que haja insatisfação, mas, no geral, os torcedores sempre estiveram ao nosso lado”, disse.
Maresca também destacou a dificuldade desse tipo de confronto. “São jogos que fazem você se apaixonar ainda mais pelos jogadores. É muito fácil escorregar, porque são partidas complicadas. Toda temporada vemos equipes caindo diante de times da League One ou League Two. Você precisa estar atento e fazer as coisas certas”, completou.
O ímpeto de Estêvão foi cortado após exibição contra o Barcelona
Estêvão viveu, sem dúvida, o melhor momento de sua ainda curta carreira no fim de novembro, quando foi um dos destaques na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona. Desde então, porém, o jovem perdeu espaço: foi sacrificado do time no empate em 1 a 1 com o Arsenal após a expulsão de Moisés Caicedo, deixou o campo ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 1 para o Leeds United, não foi utilizado no revés diante da Atalanta e atuou por apenas nove minutos ao sair do banco contra o Everton.
A ausência do jovem talento ocorre em um momento delicado para o Chelsea, que terá uma sequência pesada pela frente. Após a viagem a St. James’ Park, neste sábado (20), o time encara Aston Villa, Bournemouth e Manchester City. A expectativa de Enzo Maresca é que Estêvão fique fora de ação em apenas um desses quatro compromissos.
- Getty Images Sport
Garnacho e Neto reivindicam lugar para os próximos jogos
Alejandro Garnacho e Pedro Neto foram os pontas titulares na vitória por 2 a 0 sobre o Everton, com o português contribuindo com uma assistência. A dupla deu mais um passo para se firmar no time inicial ao sair do banco e ser decisiva na vitória da última terça-feira, reforçando sua condição de titulares frequentes.
Com a ausência de Estêvão, há um concorrente a menos na disputa por um papel mais relevante no ataque. Além disso, nem Tyrique George nem Jamie Gittens conseguiram causar grande impacto durante a viagem a Cardiff, o que tende a fortalecer ainda mais a posição de Garnacho e Neto na hierarquia ofensiva da equipe.