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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Entre a negação e a confirmação: qual a verdade sobre a saída de Inzaghi do Al-Hilal?

S. Inzaghi
Al Hilal
Campeonato Saudita
Itália
Arábia Saudita

O treinador italiano pode sair!

O futuro do italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, gerou grande polêmica nas últimas horas, depois que surgiram informações desencontradas sobre a posição da diretoria do clube quanto à sua permanência, entre relatos que apontam para uma saída iminente e a busca por um substituto, e outras garantias que indicam que o treinador representa uma parte essencial do projeto do Al-Hilal ao longo dos próximos anos.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento em que o Al-Hilal se prepara para o início da nova temporada, em meio a uma grande expectativa por parte da torcida para conhecer o formato do time sob o comando de Inzaghi, especialmente após as mudanças pelas quais o clube passou no período recente.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzaghi vai deixar o clube: Al-Hilal busca substituto

    O jornalistaMohammed Al-Bukairy afirmou que os dias de Inzaghi no Al-Hilal estão contados, apontando que o clube já começou a se mexer em busca de um novo treinador para sucedê-lo no próximo período.

    Al-Bukairy disse que o Al-Hilal analisa atualmente três opções para o cargo, de nacionalidades portuguesa, suíça e espanhola, como preparação para substituir o técnico italiano antes do início da temporada.

    Leia também: Salah muda as regras do jogo: o projeto saudita perdeu o prestígio diante da astúcia turca?

    Ele explicou que Inzaghi não conta mais com aceitação dentro do ambiente do Al-Hilal, seja no âmbito administrativo, seja entre a torcida ou na imprensa, o que pode levar o clube a tomar a decisão de encerrar a relação no futuro próximo.

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  • Outra versão

    Em contrapartida, o jornalista Abdulaziz Al-Muraisel negou categoricamente essas informações, afirmando que o Al-Hilal não cogita, de forma alguma, encerrar o contrato de Inzaghi.

    Al-Muraisel citou uma fonte do Al-Hilal que disse que o que vem sendo divulgado sobre o desejo do clube de dispensar o treinador italiano "não tem fundamento", ressaltando que o assunto nunca foi colocado em discussão, nem de perto nem de longe.

    A fonte foi ainda mais além, afirmando que Inzaghi representa um pilar fundamental no próximo projeto do Al-Hilal, e que a diretoria tem grande confiança em sua capacidade de conduzir a equipe rumo aos seus objetivos.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Grande surpresa

    A maior surpresa veio na fala da fonte do Al-Hilal sobre a possibilidade de Inzaghi permanecer por mais tempo, depois de indicar que o clube estuda a ideia de estender o contrato do técnico italiano para que ele esteja à frente da comissão técnica durante a Copa do Mundo de Clubes de 2029, segundo diferentes relatos.

    De acordo com a mesma versão, o Al-Hilal não quer tomar decisões com base em reações emocionais, e sim conforme critérios técnicos e científicos, o que reforça a ideia da permanência de Inzaghi e de conceder-lhe tempo suficiente para executar seu projeto.

    Entre uma versão que confirma a saída do treinador e outra que fala em estender seu contrato, o futuro de Inzaghi no Al-Hilal segue aberto a todas as possibilidades, mas o certo é que os próximos dias revelarão qual das duas versões está mais perto da verdade.

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