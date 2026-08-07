Entre a negação e a confirmação: qual a verdade sobre a saída de Inzaghi do Al-Hilal?

O futuro do italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, gerou grande polêmica nas últimas horas, depois que surgiram informações desencontradas sobre a posição da diretoria do clube quanto à sua permanência, entre relatos que apontam para uma saída iminente e a busca por um substituto, e outras garantias que indicam que o treinador representa uma parte essencial do projeto do Al-Hilal ao longo dos próximos anos.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento em que o Al-Hilal se prepara para o início da nova temporada, em meio a uma grande expectativa por parte da torcida para conhecer o formato do time sob o comando de Inzaghi, especialmente após as mudanças pelas quais o clube passou no período recente.