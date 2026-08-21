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Entre a conspiração e a traição: quem destruiu o império do Al Ahly e roubou a alegria de sua torcida?

Especiais e Opinião
M. Jaissle
R. Mahrez
F. Kessie
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Alemanha
Argélia
Costa do Marfim
Arábia Saudita

O que está acontecendo dentro do castelo dos troféus?

O Al Ahli vivia um dos períodos mais bonitos de sua história recente: um time que recuperou seu prestígio, torcedores que voltaram às arquibancadas sonhando em continuar escrevendo a história, um treinador que construiu um projeto técnico estável e estrelas que se tornaram parte da identidade da equipe. Mas o que aconteceu depois de chegar ao topo começou a levantar uma pergunta difícil: por que o Al Ahli parece estar demolindo o que ele próprio construiu?

Em um curto período, o Al Ahli perdeu vários dos pilares mais importantes de seu projeto. Riyad Mahrez deixou o clube após três temporadas nas quais foi um dos jogadores mais importantes da equipe, e o Al Ahli também perdeu Franck Kessié ao fim de seu contrato, enquanto o maior choque veio com a saída de Matthias Jaissle antes do início da nova temporada, rumo ao Newcastle United. 

E os três nomes não eram passageiros; pelo contrário, foram elementos que contribuíram para a conquista da Liga dos Campeões da Ásia Elite nas duas últimas edições, além da Supercopa da Arábia Saudita.

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Foi aí que a torcida do Al Ahli começou a sentir que algo incompreensível estava acontecendo dentro do clube. Como um time que conseguiu montar uma estrutura que o levou ao domínio continental duas vezes seguidas pode entrar em uma nova fase perdendo seus principais pilares em vez de reforçá-los? E o que está acontecendo são apenas decisões esportivas e financeiras que têm suas razões, ou o Al Ahli está pagando o preço de uma falha administrativa maior do que a simples saída de um jogador ou de um treinador?

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Do topo ao desmantelamento do projeto

    A saída de Mahrez, por si só, já era suficiente para provocar a ira da torcida, especialmente porque o jogador não era apenas um nome de peso mundial no elenco, mas também construiu números importantes com o Al-Ahli, após disputar 122 partidas, marcar 37 gols e dar 46 assistências, sendo peça fundamental na conquista dos títulos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite e da Supercopa.

    Depois veio a saída de Kessié, um dos meio-campistas mais influentes ao longo dos últimos três anos. O marfinense disputou 119 partidas com o Al-Ahli, nas quais marcou 26 gols e deu 14 assistências, e também fez parte do time que conquistou os três títulos, antes de deixar o clube de graça após o fim de seu contrato.

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    E, depois dos jogadores, veio o golpe de Jaissle. O treinador alemão não era um técnico passageiro, mas sim alguém que passou 3 temporadas nas quais conduziu o Al-Ahli a dois títulos asiáticos e à Supercopa, antes de apresentar sua demissão às vésperas do início da temporada, transferindo-se posteriormente para o Newcastle. 

    O clube confirmou oficialmente que sua saída se deu por meio de sua demissão e que ele está comprometido a pagar a multa rescisória, mas o momento da saída, por si só, foi suficiente para abalar um projeto cujos detalhes de preparação para a nova temporada o próprio treinador havia ajudado a construir.

    E o paradoxo aqui é que o Al-Ahli não perdeu suas peças influentes após uma temporada fracassada ou um colapso esportivo, mas sim depois de dois anos de sucesso continental,

     e este é o ponto que torna a ira da torcida compreensível; pois o torcedor não vê um motivo lógico para desmontar um time que chegou ao topo em vez de investir em seu sucesso e construir sobre ele.

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    Abdullah Radif: quando os detalhes se transformam em crise

    A história de Abdullah Radif surgiu para acrescentar uma nova pergunta ao cenário, quando o Al-Ahli anunciou a contratação do jogador em uma transferência gratuita antes de o negócio travar de forma surpreendente para todos.

    Mas o que se seguiu, com relatos sobre o fracasso do negócio devido a detalhes ligados ao agente e às comissões, caso se confirme, será algo extremamente grave — não porque a transferência de um único jogador seja capaz de mudar o futuro de um clube, mas porque tais detalhes revelam o quão sensível é a gestão diária dos processos dentro de uma estrutura que, em tese, deveria funcionar segundo critérios profissionais claros.

    E aqui é preciso distinguir entre os fatos confirmados e as versões que circulam; não se pode afirmar com certeza a existência de intermediários, de "negócios fictícios" ou de uma conspiração para destruir o Al-Ahli sem provas oficiais, mas a sucessão de fatos e decisões contraditórias justifica levantar a pergunta: o problema passou a estar na gestão do próprio projeto?

  • Existe realmente uma conspiração?

    A ideia de que existe uma conspiração para destruir o Al-Ahli após seu domínio na Ásia parece atraente para a torcida, mas, até agora, permanece como uma hipótese que não pode ser transformada em realidade sem provas. 

    No entanto, o que já é possível observar é uma série de decisões que levantaram interrogações: a saída de Mahrez, a partida de Kessié, a perda de Jaissle em um momento delicado e, depois, a confusão em alguns processos de contratação.

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    A explicação de cada episódio isoladamente pode ser lógica: Mahrez tem considerações contratuais, o contrato de Kessié chegou ao fim, foi Jaissle quem apresentou o pedido de demissão, e o mercado de transferências, por sua própria natureza, envolve negociações que travam e são reformuladas. 

    Mas o problema é que a torcida não enxerga esses processos isoladamente, e sim os vê como partes de um único quadro: um time que conseguiu construir um império esportivo e, depois, começou a perder seus elementos essenciais um após o outro.

    E aqui surge a pergunta mais difícil: seria apenas uma fase de transição? Ou o Al-Ahli não possui um plano claro para preservar seu projeto após alcançar o topo?

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    O Al Ahly não precisa de um milagre: precisa de estabilidade

    A torcida do Al-Ahli não exige necessariamente a permanência de cada jogador, custe o que custar, nem rejeita a ideia de mudança, mas quer entender a direção que está sendo tomada. Quando um grande jogador vai embora, o substituto deve estar presente. 

    E quando um treinador bem-sucedido parte, deve haver um plano claro para quem dará continuidade ao projeto. E quando uma negociação trava, o clube não deve se tornar refém dos detalhes a ponto de bagunçar todo o seu mercado.

    O Al-Ahli está agora diante de um teste maior do que a simples disputa por um novo título. O verdadeiro teste é: será que o clube consegue transformar o sucesso dos últimos dois anos em um projeto de longo prazo, ou as conquistas foram apenas um pico passageiro que será seguido por um processo de reconstrução do zero?

    Até agora, o maior prejudicado com esse clima de incerteza não é a diretoria nem os jogadores que partiram, mas sim a torcida. O torcedor que viveu as noites de coroação asiática por duas vezes esperava ver seu time ficar cada vez mais forte, e não começar a se perguntar por que suas estrelas e seu treinador foram embora, e por que alguns assuntos simples acabaram se transformando em crises.

    Por isso, falar em "conspiração" talvez seja prematuro, mas falar em uma falha que merece investigação e revisão passou a ser mais lógico. E se o Al-Ahli quer preservar sua posição, precisa responder com clareza a uma única pergunta: o que aconteceu com o projeto que o levou ao topo da Ásia?

    Porque os títulos não se constroem apenas juntando estrelas, mas mantendo a estabilidade que forma o time. E o Al-Ahli teve essa estabilidade por um período, e graças a ela conquistou o que muitos não conseguiram. Mas continuar abrindo mão de peças do projeto sem uma reposição clara pode transformar a conquista, de início de um império, em apenas uma bela lembrança na memória da torcida.

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