O Al Ahli vivia um dos períodos mais bonitos de sua história recente: um time que recuperou seu prestígio, torcedores que voltaram às arquibancadas sonhando em continuar escrevendo a história, um treinador que construiu um projeto técnico estável e estrelas que se tornaram parte da identidade da equipe. Mas o que aconteceu depois de chegar ao topo começou a levantar uma pergunta difícil: por que o Al Ahli parece estar demolindo o que ele próprio construiu?

Em um curto período, o Al Ahli perdeu vários dos pilares mais importantes de seu projeto. Riyad Mahrez deixou o clube após três temporadas nas quais foi um dos jogadores mais importantes da equipe, e o Al Ahli também perdeu Franck Kessié ao fim de seu contrato, enquanto o maior choque veio com a saída de Matthias Jaissle antes do início da nova temporada, rumo ao Newcastle United.

E os três nomes não eram passageiros; pelo contrário, foram elementos que contribuíram para a conquista da Liga dos Campeões da Ásia Elite nas duas últimas edições, além da Supercopa da Arábia Saudita.

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Foi aí que a torcida do Al Ahli começou a sentir que algo incompreensível estava acontecendo dentro do clube. Como um time que conseguiu montar uma estrutura que o levou ao domínio continental duas vezes seguidas pode entrar em uma nova fase perdendo seus principais pilares em vez de reforçá-los? E o que está acontecendo são apenas decisões esportivas e financeiras que têm suas razões, ou o Al Ahli está pagando o preço de uma falha administrativa maior do que a simples saída de um jogador ou de um treinador?