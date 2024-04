Entenda por que o Flamengo vai perder receita com o novo contrato com a Globo

Queda gira em torno de R$ 80 milhões por ano vira discussão no clube

Na última segunda-feira (8), o Conselho Deliberativo do Flamengo, aprovou um novo contrato com a Globo e a Libra, para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Com o acordo, o clube deve arrecadar cerca de R$ 210 milhões por ano, o que representa uma queda que gira em torno de R$ 80 milhões, referente ao antigo contrato.

Apesar de aprovado, o tema mobilizou e segue mobilizando a política interna dentro do clube. Um movimento liderado pela oposição vinha questionando nos bastidores o contrato e trabalhou para que ele não fosse aprovado. Segundo sabe a GOAL, Landim teve que se mexer bastante internamente para conseguir a aprovação do acordo por um placar de 218 a 148 votos.